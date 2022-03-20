. Şarkıcı Linet'in acı günü!
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Şarkıcı Linet'in acı günü!

Şarkıcı Linet, annesi Leyla Özgecan'ın vefat haberini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Ekleme: 20.03.2022 - 10:47 Güncelleme: 20.03.2022 - 10:49 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medya sayfasından annesiyle fotoğrafını paylaşan şarkıcı Linet, annesinin vefat haberini duyurdu.

Şarkıcı Linet'in acı günü!

"ANNEM, HOCAM HAKK'IN RAHMETİNE KAVUŞTU"
Linet fotoğrafının altında, "Canım annem, hocam Leyla Özgecan Hakk'ın rahmetine bugün ulaştı. Seninle bu hayat yolculuğunda paylaştığım her şey için şükürler olsun. Yol arkadaşım, yolun ışıkla olsun canım annem…" ifadelerini kullandı.
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