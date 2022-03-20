Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş tutuklandı! Akkuş’un Silivri’de yattığı ortaya çıktı!

Ünlü sunucu ve model Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. aciz ve Haciz ve dolandırıcılık olaylarıyla anılan iş adamının, geçtiğimiz ay Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olduğu anlaşıldı.

Ebru Şallı'nın 2019 yılında evlenip geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldığı Uğur Akkuş, gündemden düşmüyor...



Eski eşi Gonca Sağlam'ı 18 Aralık 2016'da darp edip burnunu kıran Akkuş, açılan davada basit yaralama suçundan yargılanmıştı.



EBRU ŞALLI'NIN EŞİ TUTUKLANMIŞ!



1 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasından hüküm giyen Uğur Akkuş'un hakkında kesinleşmiş karar 7 Eylül 2021'de verildi.



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi'nin itirazını reddettiği Akkuş'un cezaevi günlerinin başladığı ortaya çıktı.



UĞUR AKKUŞ SALGIN NEDENİYLE ÇIKMIŞ



Takvim Gazetesi'nin ulaştığı belgelerde Akkuş'un 28 Şubat 2022'de Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle ayrıldığı ortaya çıktı.



Akkuş'un, ABD tatilinden döndükten sonra tutuklandığı cezaevine gönderildiği öğrenildi.



İzin süresini Şişli'deki bir AVM'deki ikametgahında geçirmesi zorunlu olan Akkuş'un ruhsatlı silahına da el konuldu.



Ünlü işadamının İzmir'de olan eski eşi Gonca Sağlam'a yaklaşması da kesinlikle yasak.



2019 yılında Ebru Şallı ile ikinci evliliğini yapan Uğur Akkuş'un ilk evliliğinden 2 çocuğu var.



Uğur Akkuş'un Gonca Akkuş ile evliliği 10 yıl sürdü.



Gonca Akkuş, iki çocuğunun babası Uğur Akkuş ile olaylı bir boşanma süreci yaşamıştı...