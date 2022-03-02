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Ünlü çift arasındaki buzlar eridi!

Evli ve üç çocuk babası şarkıcı Deha Bilimlier, geçtiğimiz aylarda modacı Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Çıkan haberler sonrası eşi Aslı Bilimlier ile arası açılan ve evlerini ayıran şarkıcı, çocuklarının annesiyle barıştı. Ardından Aslı Hanım ile tatile çıkan ünlü isim, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Ekleme: 2.03.2022 - 09:52 Güncelleme: 2.03.2022 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Deha Bilimlier, eşi Aslı Bilimlier'i modacı Gülşah Saraçoğlu ile aldattığı iddialarıyla gündeme gelmiş ve çift, çıkan haberler sonrası evleri ayırmıştı. Ünlü şarkıcı, eşi ve çocuklarının annesiyle barıştı.

Aslı Bilimlier'in doğum günü için Dubai tatiline çıkaran Deha Bilimlier, sosyal medyadan da romantik bir paylaşım yaptı. 39 yaşındaki ünlü isim, eşine; 'Benim asil, karakterli, kıymetli sevgilim. İyi ki varsın, benimsin. İyi ki benimlesin. Nice mutlu yıllara. Yine Hep beraber' sözleriyle seslendi.

NE OLMUŞTU?
Deha Bilimlier'in, eşi Aslı Bilimlier'i, kendisini dinlemeye gelen Gülşah Saraçoğlu ile aldattığı iddia edilmişti. Bilimlier, Saraçoğlu ile yakınlaştıkları iddiasını reddetmiş ve eşinden özür dilemişti. 39 yaşındaki şarkıcı, o gece yaşananlarla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Eşine âşık bir adamım. Gülşah, sahnemi çok seviyor ve izlemeye geliyor. Evi yakın ve iki kez üst üste geldi. Dans ederken düştü, güldük eğlendik. Ön masada olduğu için mikrofon uzattım. Sonra herkes yoluna gitti. Sahnede mesafemi daha iyi koruyabilirdim. Normalde benim sahnem biter, eve giderim. O gün ise onu, kuliste ağırladım.'

'ASLI BENİ EVDEN KOVDU'
Esin Övet, olayla ilgili ünlü şarkıcıyla telefonla konuştuğunu ve kendisine şunları söylediğini aktarmıştı:'Şehir dışındaydım ve dün döndüm. Aslı, beni evden kovdu. Eve gidemiyorum. Sokaktayım. Olanlara üzülüyorum, kendime de. Arada harcanıyorum.'

'BEN UYARMIŞTIM'
Hem Bilimlier'in, hem de Saraçoğlu'nun arkadaşı Demet Akalın ise, aşk iddialarının sorulması üzerine 'Ben çok üzüldüm, çünkü iki tarafı da uyarmıştım ben geçen sene. Daha çok hanım tarafını uyarmıştım. Deha'nın eşi Aslı benim çok yakın arkadaşım, onlar yine bu durumu atlatırlar...' ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Demet Akalın ve Gülşah Saraçoğlu, birbirlerini sosyal medyada takipten çıkarmıştı.
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