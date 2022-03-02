. Meral Zeren'in değişimi şoke etti!
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Meral Zeren'in değişimi şoke etti!

Yeşilçam'ın unutulmaz komedi filmleri arasında yer alan Salako, Kemal Sunal filmleri arasında da en sevilenlerden. Kemal Sunal ile defalarca kamera karşısına geçen oyuncu Meral Zeren Salako filmindeki Emine rolü ile hafızalara kazındı. Salako'nun Emine'si Meral Zeren şimdi ne yapıyor? Aradan geçen yıllarda büyük değişim yaşayan Meral Zeren hakkında bir dönem büyük maddi sıkıntılar içinde olduğu haberleri çıkmıştı. Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali hayranlarını şaşırttı. Meral Zeren'i görenler "Yıllar ona da acımamış" demeden edemedi. İşte Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali...

Ekleme: 2.03.2022 - 21:39 Güncelleme: 2.03.2022 - 21:43 / Editör: Ozge Selin
Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı Salako filmindeki ağanın güzel kızı Emine rolüyle hafızalara kazınan Meral Zeren, güzelliği ve oynadığı filmlerle sık sık gündeme geliyor.

Tekrarlarının büyük ilgi ile izlendiği Kemal Sunal filmleri arasında en sevilenlerinden olan Salako'nun Emine'si Meral Zeren şimdi ne yapıyor?

Kemal Sunal ile defalarca kamera karşısına geçen oyuncu Meral Zeren sosyal medyada yine ilgi odağı oldu.

Aradan geçen yıllarda büyük değişim yaşayan Meral Zeren hakkında bir dönem büyük maddi sıkıntılar içinde olduğu haberleri çıkmıştı.

Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali hayranlarını şaşırttı.

Meral Zeren'i görenler "Yıllar ona da acımamış" demeden edemedi.

İşte Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali...



Meral Zeren'in değişimi şoke etti!

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