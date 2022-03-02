. Ece Erken sırrını açıklamıştı! 'Fayyem' ifadesi ilk orada görülmüş...
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Beyaz Gazete
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Ece Erken sırrını açıklamıştı! 'Fayyem' ifadesi ilk orada görülmüş...

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybeden sunucu Ece Erken, zor günler geçiriyor. Erken 'Fayyem' paylaşımının sırrını açıkladı. Yeni bir ayrıntı da ortaya çıktı. O ifade ilk orada görülmüş... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Ekleme: 2.03.2022 - 11:47 Güncelleme: 2.03.2022 - 12:01 / Editör: Ozge Selin
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçen ay İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalan Şafak Mahmutyazıcıoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Türkiye'nin konuştuğu olay sonrası Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri yakalandı.

Bu kapsamda; 19 adrese şafak operasyonu yapılmıştı.

Aralarında tetikçi Kadir Yasak'ın da olduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 16 kişiden 8'i tutuklanmış, 8 kişi adli kontrolle serbest kalmıştı.

Eşini henüz 41 yaşındayken toprağa veren Ece Erken yasa boğuldu.

Zor günler geçiren Ece Erken, Instagram hesabından eşiyle birlikte olduğu fotoğrafı paylaşıan ünlü sunucu, daha sonra ise sır bir ifade kullanmıştı.

O paylaşım merak konusu olmuştu.

"FAYYEM"İN ANLAMI

Takipçilerinin merakı üzerine açıklık getiren Ece Erken, "Fayyem" kelimesinin eşinin vefat eden babaannesinin adı olduğunu söyledi. Erken, "Fayyem... Eşimin en sevdiği, bahsederken ağladığı babaannesinin adı. Bütün hislerimi kendim için, kendimi rahatlatmak için kağıda döktüm ve adına Fayyem dedim. Eşimi büyüten, 20'li küsür yaşlara kadar aynı odada yattığı değerli babaannesini de saygıyla ve sevgiyle anıyorum." ifadelerini kullandı.

İLK ORADA GÖRÜLMÜŞ!

Ece Erken'in paylaştığı 'Fayyem' ifadesi aynı zamanda Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun teknesinin adı olduğu öğrenildi. İkili geçen yaz teknede tatil yaparken objektiflere yakalanmıştı.
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