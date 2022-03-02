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Beyaz Gazete
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Buse Arslan ölümden döndü!

Burcu Arslan, geçirdiği trafik kazasında boynundan darbe aldı.

Ekleme: 2.03.2022 - 11:14 Güncelleme: 2.03.2022 - 11:15 / Editör: Ozge Selin
Burcu Arslan'ın aracıyla eve giderken Riva yolunda arkadan gelen bir aracın çarpmasıyla, ölümden döndüğü öğrenildi.

Emniyet kemeri takılı olan Arslan, hemen hastaneye kaldırıldı.

Boynundan darbe alan oyuncuya, boyunluk takıldı. Sağlık durumu iyi olan Arslan, bir süre boyunlukla gezecek.
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