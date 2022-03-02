Burcu Kıratlı'dan senaryo yasağı açıklaması!

Burcu Kıratlı, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Yemek öncesi muhabirlerle sohbet eden güzel oyuncu, çok büyük bir global markanın reklam yüzü olduğunu müjdeledi. Akçıl ile evliliği bitmek üzere olan Kıratlı, boşanma kararı sonrası senaryolarda yasak olup olmadığı sorusuna yanıt verdi.

Son dönemde ikinci kez dünyaevine girdiği Sinan Akçıl ile bir kez daha boşanacakları haberiyle gündemden düşmeyen Burcu Kıratlı, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Spor çıkışı yemeğe gelen oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Renkli ve spor giyimi ile dikkat çeken Kıratlı, 'Spordan çıktım, şimdi de yemeğe geldim' dedi.



'GLOBAL BİR MARKANIN REKLAM YÜZÜ OLDUM'

Bir hayli heyecanlı olan oyuncu, 'Beni artık spor göreceksiniz, çok heyecanlıyım ve size açıklamak istiyorum. Çok büyük bir global markanın reklam yüzü oldum, ülkemi yurt dışında temsil etmek çok güzel olacak. Orta Doğu ve Amerika'da yayınlanacak bir reklam filmimiz var' ifadelerini kullandı.



Hollywood merkezli bir markayla ülkemizi temsil edecek olan Kıratlı, 'Seçimlerinden dolayı çok mutlu ve gururluyum, umarım herkes için güzel ve katkılı bir iş olacak' dedi. İleride kendi markasını çıkarmak istemesi sorulan oyuncu, 'Arkadaşlar ben sadece oyuncuyum, kendi markam olmaz herhalde. Herkes en iyi bildiği işi yapmalı, ben oyunculukta devam etmek istiyorum. Tiyatro oyunumuz çok güzel gidiyor, şimdi dijital bir kanala projem olacak. Yani eski tempoma geri döndüm' dedi.



'TAKİPÇİLERE GÖRE SEÇİMLER YANLIŞ'

Sosyal medyada takipçi sayıları yüksek isimlerin dizilere seçilmesine yorum yapan Kıratlı, 'Diğer oyuncu arkadaşlarıma taş atmak gibi olmasın, bunun doğru seçim olmadığını düşünüyorum. Senelerce bu işin eğitimini aldık, takipçi fazla diye seçilmesi yanlış ve 5-6 bölüm sonra proje bitiyor. Çok güzel işler maalesef erken bitiyor, bunlara dikkat etmek lazım' dedi.



'İNSANIN KENDİ KISMETİ'

Geçtiğimiz yıl şubat ayında ikinci kez nikah masasına oturduğu Sinan Akçıl ile yeniden boşanma kararı alan oyuncu, evliliğini bitirdikten sonra, 'Fazla iş geldi mi?' sorusuna yanıt verdi. Kıratlı, 'Bu insanın kendi kısmeti, doğru zaman ne ise o oluyor. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum' dedi.



NE OLMUŞTU?

Oyuncu Burcu Kıratlı (32) ile şarkıcı Sinan Akçıl (39), 2019 yılında boşanmalarının ardından geçtiğimiz yıl şubat ayında tekrar dünyaevine girmişti. Ancak çiftin 'bebek' konusunda anlaşmazlık yaşadığı ve ikinci kez ayrılacağı konuşuluyordu.



Daha önce, 'Aldatma yok. Boşanma durumu var, bekliyoruz.' açıklamasını yapan Kıratlı'dan yeni hamle geldi. Burcu Kıratlı, Instagram hesabından 'Akçıl' olarak yer alan soyadını sildi. Ünlü ismin bu hareketi, 'Evliliklerini kurtaramadılar' yorumlarına neden olmuştu.



Bunun ardından katıldığı galada açıklama yapan Sinan Akçıl, “Davalar açıldı, boşanıyoruz. Artık resmileşti umarım ikimiz içinde hayırlısı olur” demişti.



'SİNAN BANA HEP DESTEK OLDU'

Boşanma kararı sonrası senaryolarda yasak olup olmadığı sorusuna yanıt veren oyuncu, 'Arkadaşlar Sinan hep benim işime destek oldu, hiç öyle bir yasak falan yoktu. Bu konu yanlış anlaşılmış, ben öyle bir şey söylememiştim' dedi.



Geçtiğimiz aylarda Türkiye Beyazay Derneği'nin düzenlemiş olduğu gecede sahne alan Sinan Akçıl, bir tiyatro oyununda rol almaya hazırlanan eşi Burcu Kıratlı'nın öpüşme sahnesinde oynamasına sıcak bakmadığını söylemişti.



39 yaşındaki ünlü şarkıcı, “O (Burcu Kıratlı) bana böyle bir şey soramaz. Sorsa bile bu konuda bir ‘evet'im yok” ifadelerini kullanmıştı.