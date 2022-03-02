. Aleyna Tilki'nin yatak odası pozuna tepki yağdı!
  • USD: 13,89 - 13,91
  • EURO: 15,56 - 15,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aleyna Tilki'nin yatak odası pozuna tepki yağdı!

Bir süredir Londra'da yaşayan Aleyna Tilki, cesur sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Aleyna Tilki, bu defa yatak odası pozuyla sosyal medyada olay oldu. Tilki, el hareketi çektiği anları takipçileriyle paylaştı.

Ekleme: 2.03.2022 - 10:19 Güncelleme: 2.03.2022 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz haftalarda uzun süreliğine Türkiye'yi terk ettiğini duyuran Aleyna Tilki, ünlü oyuncu Serel Yereli ile Londra'da tatil yapıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki, yatak odasından paylaştığı el hareketli pozuyla eleştiri bombardımanına tutuldu.

Aleyna Tilki'nin yatak odası pozuna tepki yağdı!

Aleyna Tilki'nin ses getiren pozlarına ''Senden başka bir şey beklenemezdi zaten'', ''Kafan mı güzel?'', ''Takipçilerine de saygın yok'' ve ''İyice zıvanadan çıktın'' gibi sayısız tepki yağdı.

Cüretkar tarzı ile dikkat çeken Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde paylaştığı iç çamaşırlı pozuyla da eleştirilmişti.

Ünlü rapçi Uzi ile ayrıldığı konuşulan Aleyna Tilki'nin, gönlünü iş insanı Taha Bilici'ye kaptırdığı öne sürüldü.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in, kızını Uzi konusunda uyardığı ve bu ilişkiyi kesinlikle desteklemediği iddiası, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Aşk hayatı hakkında konuşmaktan kaçınan Aleyna Tilki'nin hayatında biri olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Rusya-Ukrayna savaşında yedinci gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler...
Joe Biden, Ukraynalıları İran halkıyla karıştırdı
Rus askerinden korkunç iddialar! 'Sakın kimseye anlatma'
Lukaşenko'nun sunum yaptığı işgal haritasında 'Moldova' detayı
Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekliyor! Masada
6'lı ittifak buluşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı ve korumaları Ekrem İmamoğlu yandaşı gazeteci Deniz Zeyrek'in üstüne yürüdü
Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi: Zelensky’i öldürmeye gönderilen Çeçen grup yok edildi
Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için ikinci kez masada
: Yaptırımların ardından flaş karar! Rusya'nın en büyük bankası Sberbank Avrupa'dan çekildi
Joe Biden Zelenskiy'i sattı: Askerlerimiz Ukrayna'ya gitmeyecek
Rusya vuracağını açıklayınca büyük kaçış başladı: Tren istasyonlarında izdiham oluştu
Başak Cengiz'i katletmişti! Samuray kılıçlı caninin psikolojik tomografisinde nihai karar
Elektrik indirimi faturaya nasıl yansıyacak? 32 milyon abone ve 6.3 milyon işletmeyi yakından ilgilendiren tablo...
İsrail'in zalimliğini gözyaşları içinde açıkladı: Onlarca Ukraynalının ülkeye girişine izin vermediler
Altın tasarruf sistemi başladı! Yastık altı altında yeni dönem...
Petrol fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor: Rusya Ukrayna Savaşı gölgesinde doğal gaz da hız kesmiyor
Putin emir vermişti... Nükleer denizaltılar yola çıktı!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Beyaz Tv'de önemli açıklamalarda bulundu!
Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı
Türk vatandaşlarını taşıyan tahliye treni, Romanya sınırında
HES kodu sistemi kaldırılıyor mu?

HES kodu sistemi kaldırılıyor mu?

5 bin yeni işçi alınacak! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu

5 bin yeni işçi alınacak! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu

Apple'dan Rusya hamlesi! Ülkedeki bütün satışlar...

Apple'dan Rusya hamlesi! Ülkedeki bütün satışlar...

Amfibi hücum gemisi ANADOLU’nun deniz testleri başladı

Amfibi hücum gemisi ANADOLU’nun deniz testleri başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! MEB Eğitim Müfettiş Yardımcısı alımı yapacak!

Resmi Gazete'de yayımlandı! MEB Eğitim Müfettiş Yardımcısı alımı yapacak!

Ukraynalı Tiktok fenomeni ele geçirilen Rus zırhlısının nasıl kullanılacağını paylaştı!

Ukraynalı Tiktok fenomeni ele geçirilen Rus zırhlısının nasıl kullanılacağını paylaştı!