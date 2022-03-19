. Sibel Can'a 3 bin kişilik koro!
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Sibel Can'a 3 bin kişilik koro!

Sibel Can, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılını ATO Congresium Ankara sahnesinde dinleyicileriyle birlikte kutladı. Üç bin kişinin izlediği konserde, sanatçının Çanakkale Türküsü’nü söylediği anda ortaya muhteşem görüntüler çıktı.

Ekleme: 19.03.2022 - 17:37 Güncelleme: 19.03.2022 - 17:37 / Editör: Ozge Selin
Amor Gariboviç'in siyah bir elbisesini giyen ve güzelliğiyle de göz dolduran Sibel Can, Çanakkale Türküsü’nü seslendirdiği sırada, tüm misafirler sanatçıya eşlik etti.

Can, kendi parçalarının yanı sıra 'ustaya saygı' bölümünü de unutmadı. Zeki Müren’in ‘Alkışlarla Yaşıyorum’ şarkısını söylediği anda, tüm misafirler bir kez daha Sibel Can’ı ve Zeki Müren’i alkış yağmuruna tuttu.
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