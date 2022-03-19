Şeyma Subaşı'ndan eski sevgilisine gönderme!

Kısa bir süre önce Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Denizde çekildiği bir kareyi paylaşan Şeyma Subaşı, düştüğü notla eski aşkı Mohammed Alsaloussi'ye göndermede bulundu. Subaşı'nın paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu.

Acun Ilıcalı ile 9 yıl aşk yaşayan daha sonra 1 yıl evli kalan Şeyma Subaşı daha sonra Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başladı. İkinci kez evlenmek için hazırlıklara başlayan Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi ayrılık kararı aldı.





Subaşı, gece yarısı yaptığı bir açıklama ile ayrıldıklarını duyurdu. Subaşı, "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1,5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.





Sosyal medya hesabından son olarak denizde çekildiği bir kareyi yayınlayan Şeyma Subaşı'nın düştüğü "Kendini yeterince sev ve saygı duy. Her anın kıymetini bil. Bu hayatta saf, nazik ve iyi bir ruha sahip olmak ve kendine güvenmekten daha önemli bir şey yok" notu eski aşkına gönderme olarak yorumlandı.



Sosyal medya kullanıcıları, "Eski sevgilin saf, nazik ve iyi bir ruha sahip değil miydi?" şeklinde yorumlarda bulundular.



