İşte Neslihan Atagül'ün yeni dizisi...

Neslihan Atagül, Ocak 2021'de 'Sefirin Kızı'nda rol alırken hastalanmış, geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle diziyi bırakmıştı. Ünlü oyuncu, eylül ayında ekranlara dönecek.

Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan Neslihan Atagül, yazar Peride Celal'in 1963 yılında kaleme aldığı ve "En güzel aşk romanım" dediği 'Gecenin Ucunda'da 'Avukat Macide'yi canlandıracak.



PATRONU EŞİ OLDU



29 yaşındaki başarılı oyuncunun yeni dizisinde patronlarından biri TMC Film'in sahibi Erol Avcı, diğeri ise Alim Yapım'ın kurucusu olan eşi Kadir Doğulu.



Neslihan Atagülün yeni projesi belli oldu

Yapımda Neslihan Atagül'e eşlik edip 'Kazım' ve 'Ahmet' karakterlerine hayat verecek erkek oyuncular henüz belli olmadı.