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Beyaz Gazete
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Hamdi Alkan boşandı!

Uzun süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan yönetmen Hamdi Alkan (55) ile oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel (43), Beykoz Aile Mahkemesi’nde görülen dava ile sekiz yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırdı. 10 dakikada biten duruşmanın ardından Selen Görgüzel, gözyaşlarını tutamadı.

Ekleme: 19.03.2022 - 10:08 Güncelleme: 19.03.2022 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
2014 yılında Roma’da dünyaevine giren Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel’in evliliği tek celsede bitti. Çiftin ilk zamanlar iyi giden evlilikleri fikir uyuşmazlığı nedeniyle çatırdamaya başladı. Alkan, avukatı aracılığıyla Beykoz Aile Mahkemesi’ne başvurarak eşine, ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı’ boşanma davası açtı.

SELEN'İN GÖZYAŞLARI

Beykoz Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Hamdi Alkan, avukatı Fahrettin Cem Keser ile katıldı. Selen Görgüzel de avukatı Şeyda Yıldırım ile duruşmada hazır bulundu. Görgüzel’e destek için gelen arkadaşları mahkeme salonu önünde duruşmanın bitmesini bekledi.

Gizlilik kararının olduğu duruşma 10 dakika sürdü. Duruşma salonundan ilk çıkan Görgüzel, gözyaşlarına hakim olamadı. Bunu gören Alkan, boşandığı eşinin yanına giderek, bir süre konuştu.

"UNUTULMAZ ANILAR BİRİKTİRDİK"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 43 yaşındaki oyuncu, "Dokuz yıl beraber ağlayıp, beraber güldük. Aynı havayı soluduk, çok sevdik, sevildik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik. Bugün karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız. Mutluluk daima seninle olsun” mesajını yazdı. Hamdi Alkan da bu postu paylaşarak, duygularının karşılıklı olduğunu gösterdi.

EV VE ARABA VERDİ, NAFAKA ÖDEMEYECEK

Mahkeme, protokol gereği Hamdi Alkan’a ait Amerika’nın New York kentindeki ev ile lüks bir otomobilin Selen Görgüzel’e verilmesine hükmetti. Ünlü çiftin, birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi.


"HAMDİ ÇANTACIM DEĞİL"

Geçtiğimiz haftalarda bir AVM'de objektiflere takılan yönetmen, basın mensuplarının gündem olan ayrılık haberlerini hatırlatması üzerine yanıt vermemeyi tercih etmiş, "Annem yoğun bakımda. Şu an başka bir boyuttayım. Her an haber gelebilir. Zaten bir anam kaldı. Bu akşam Selen Hanım'ın doğum günü, ona sorun ifadelerini kullanmıştı.

9 Şubat doğumlu şarkıcı, yaş gününe eşinin gelip gelmeyeceği soruları karşısında, "Hamdi çantacım ya da menajerim değil. Her sahnemde sürekli yanımda dolaşamaz" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

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