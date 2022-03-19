Canan Ergüder gözyaşlarına boğuldu!

Oğlum dizisi ile ekranlara hızlı bir dönüş yapan ünlü oyuncu Canan Ergüder, geçtiğimiz gün "kadına şiddet" temalı bir belgeselin söyleşisine katıldı. Canan Ergüder, yaptığı konuşma esnasında duygusal anlar yaşadı.

Birçok başarılı projede rol almış olan Canan Ergüder, kanseri atlatmasının ardında Oğlum dizisi kadrosuna Demet karakteri ile dahil oldu. Başarılı oyunculuk performansı ile izleyenlerden tam not alan Canan Ergüder, gün "kadına şiddet" temalı bir belgeselin söyleşisine katıldı.





Belgeselin bitmesinin ardından konuklar ile sohbet eden Ergüder, "Lütfen beni anlayışla karşılayın. Belgeseli seyrederken çok etkilendim bu durumu normalmiş gibi anlatamam, gözyaşlarıma hakim olamıyorum. Arkadaşımla gurur duyuyorum avukat İpek Bozkurt liseden arkadaşım filmdeki avukatlardan bir tanesi. Böyle bir filme ihtiyaç vardı. Kadına şiddete karşı güzel temsil eden bir belgesel olmuş hepsiyle gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.



İlk peruk deneyiminden de bahseden ünlü oyuncu, 'İlk peruk deneyimimde, kafaya yapıştırılan modellerden aldım. Kafama yaklaştıkları an nefes alamıyor gibi hissettim. Neredeyse bir panik atak yaşadım. Kel halimi hiç görmedim zaten. Önüme perde çekildi ve ben aynaya bakmadan saçlarım sıfıra vuruldu. Zor bir andı benim için. Bir hafta sonra peruğun bakımına gittiğim zaman o noktada görmek istedim. Kafa şeklimi çok beğendim, bu kadar beklemiyordum. 'Kel olmak baya yakıştı' diye düşündüm' ifadelerini kullandı.



