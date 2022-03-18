. Ünlü aktör Putin'e seslendi!
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Beyaz Gazete
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Ünlü aktör Putin'e seslendi!

Eski vücut geliştirmeci, oyuncu ve ABD'nin Kaliforniya eyaleti eski valisi Arnold Schwarzenegger, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimini sosyal medya hesabından eleştirdi. Schwarzenegger, Rusya'ya şiddeti bitirme çağrısında bulundu. Aktör Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, "Bu savaşı sen başlattın, sen durdur" sözleriyle seslendi.

Ekleme: 18.03.2022 - 22:46 Güncelleme: 18.03.2022 - 22:48 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medya hesapları üzerinden 9 dakikalık bir video paylaşan eski Kaliforniya valisi, Rusya'nın Ukrayna'yı neden işgal ettiğine ilişkin "gerçeği" paylaşarak Rus vatandaşlarına ve askerlere verilen yanlış enformasyonları önüne geçmek istediğini ifade etti.

"RUS HALKININ GÜCÜ VE KALBİ BANA HER ZAMAN İLHAM VERDİ"

"Rus halkının gücü ve kalbi bana her zaman ilham verdi" diyen ünlü aktör, "Bu yüzden, Ukrayna'daki savaş ve orada olup bitenler hakkında size gerçeği anlatmama izin vereceğinizi umuyorum. Hiç kimse hükümetlerini eleştiren bir şey duymak istemez, bunu anlıyorum. Ama Rus halkının uzun zamandır bir dostu olarak, umarım söyleyeceklerimi duyarsınız" dedi.

Schwarzenegger ayrıca, videoyu çekme amacının bir kısmının Rus askerlerini çatışmanın etrafındaki koşullardan daha fazla haberdar etmeye çalışmak olduğunu belirtti.

"UKRAYNA'YI NAZİLERDEN ARINDIRMAK"

Çocukken Rus güreşçi Yuri Vlasov'un hayranı olduğunu söyleyen Schwarzenegger, Rus hükümetinin işgallerinin amacının "Ukrayna'yı Nazilerden arındırmak" olduğu yönündeki iddiaları reddederek, bombalanan binaların, kalabalık odalara tıkılan mültecilerin ve vedalaşan ailelerin görüntülerini paylaştı.

"11 MİLYON RUS'UN UKRAYNA'YLA AİLE BAĞLARI OLDUĞUNU UNUTMAYIN"

"Bunu dinleyen askerlere, 11 milyon Rus'un Ukrayna'yla aile bağları olduğunu unutmayın. Bu yüzden attığınız her kurşun, bir erkek veya kız kardeşi vuruyor. Ve Başkan Putin'e diyorum ki, "Bu savaşı sen başlattın, sen yönetiyorsun. Bu savaşı durdurabilirsiniz."

Schwarzenegger sözlerini şöyle tamamladı: "Ukrayna'nın işgalini sokaklarda protesto eden tüm Ruslara; dünya cesaretinizi gördü. Cesaretinizin sonuçlarına katlandığınızı biliyoruz. Tutuklandınız, hapse atıldınız ve dövüldünüz. Sizler benim yeni kahramanlarımsınız... Rusya'nın gerçek kalbine sahipsiniz.".

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