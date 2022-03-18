. İşte ünlü oyuncunun yeni aşkı
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Beyaz Gazete
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İşte ünlü oyuncunun yeni aşkı

Oynadığı 'Sandokan' isimli dizi için İtalya'da olan Can Yaman, geçen sene evlilik hazırlığında olduğu spiker Diletta Leotta'yı çabuk unuttu. Leotta ile yollarını ayırdıktan sonra ünlü bir güzelle yeni aşka yelken açtı. .

Ekleme: 18.03.2022 - 22:43 Güncelleme: 18.03.2022 - 22:45 / Editör: Ozge Selin
Başrolünde oynadığı 'Sandokan' isimli dizinin çekimleri için hemen hemen bir senedir İtalya'da bulunan Can Yaman, Diletta Leotta'dan ayrıldıktan sonra kalbi aktris Francesca Chillemi'ye çarpmaya başladı.

Bir süredir birliktelik yaşadıkları konuşulan ikiliden 32 yaşındaki Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Chillemi ile haklarında çıkan 'aşk' dedikodularını onayladı.

"GÜNEŞ GİBİ GÜZEL"

Can Yaman, Francesca Chillemi ile pozlarını, "Güneş gibi güzel." notuyla yayınladı.

İşte ünlü oyuncunun yeni aşkı

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