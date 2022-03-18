. Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanıyor! İşte boşanma nedenleri...

Ünlü manken, sunucu ve pilates eğitmeni Ebru Şallı Uğur Akkuş'tan boşanıyor. İşin içine eski eşi Harun Tan da girince ipler koptu! Ebru Şallı'nın Uğur Akkuş'tan boşanma nedeni de ortaya çıktı. İşte 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenen Ebru Şallı - Uğur Akkuş cephesinde yaşananlar...

Ebru Şallı, 3 yıl önce Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlendiği Uğur Akkuş ile boşanıyor.AKKUŞ'U SİLDİMaddi zorluklar yaşamasına rağmen uzun zamandır eşinin yanında olan Şallı'nın, artık boşanma kararı aldığı idida edildi. Evlenir evlenmez soyadını değiştiren Şallı, sosyal medya hesabında bir değişiklik yaptıı. Eski manken, Akkuş soyadını kaldırdı.HARUN TAN'A KADAR GİTTİŞallı'nın eve gelen hacizlerden artık sıkıldığı hatta memurların eski eşi Harun Tan'ın evine kadar gitmesinin bardağı taşıran son damla olduğu iddia edildi.Borçlardan canı sıkılan eski mankenin, eşinden boşanmaya kararlı olduğu öğrenildi.