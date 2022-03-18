. Alişan'ın kardeş acısı dinmiyor!
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Beyaz Gazete
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Alişan'ın kardeş acısı dinmiyor!

Ünlü şarkıcı Alişan, temmuz ayında biricik kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Büyük bir acı yaşayan Alişan, evlatları ve yeğenleri için ayakta kalmaya çalıştı. Alişan'dan duygusal bir paylaşım geldi. Kardeşinin ölümünden sonra zor günler geçiren ve özlemi her geçen gün daha da artan Alişan, yıllar öncesine ait fotoğrafı Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Alişan fotoğrafa 'Çok özledim' notunu düştü.

Ekleme: 18.03.2022 - 10:02 Güncelleme: 18.03.2022 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz temmuz ayında Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Kardeşinin ölümünden sonra zor günler geçiren ve özlemi her geçen gün daha da artan Alişan, yıllar öncesine ait fotoğrafı Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Alişan fotoğrafa 'Çok özledim' notunu düştü.

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