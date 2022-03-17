. Uğur Akkuş 'dolandırıcılık' iddiasına cevap!
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Beyaz Gazete
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Uğur Akkuş 'dolandırıcılık' iddiasına cevap!

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un ismi bir süre önce dolandırıcılık iddiasına karışmış, ofisine ve evine haciz gittiği öne sürülmüştü. Önceki gün Bebek'te görüntülenen iş insanı, "Ben de şaşırıyorum artık" derken, bu yöndeki haberlere son noktayı koydu.

Ekleme: 17.03.2022 - 10:10 Güncelleme: 17.03.2022 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
2019 yılında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş bir süredir Türkiye'de bulunmuyor. 2011 yılında Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ileri sürülmüştü.

Mahkeme kararıyla Uğur Akkuş'un evi ile ofisine haciz gittiği, çiftin bu dava nedeniyle ülkeye dönmeyeceği ve Amerika'ya yerleştikleri iddia edildi.


Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş önceki gün Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Hakkındaki iddialarla ilgili soruları yanıtlayan Akkuş, "Valla şöyle söyleyeyim şu zamana kadar 65 ülke gezdim, her sene dünyanın her yerine gidiyoruz. Her gittiğimizde böyle şeyler çıkıyor, hiç umursamıyoruz bunları."

"ASLI ASTARI OLMAYAN ŞEYLER"

"Ayinesi iştir kişinin söze bakılmaz, yapacak bir şey yok. Bu konu ile ilgilili hiç konuşmadım. Çünkü aslı astarı olmayan şeyler. Onlar doğru değil, son iki yıldan beri her gün bir haciz geliyor ama bunlar doğru değil. Ben de şaşırıyorum artık'' dedi.

"KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİM SÖYLENDİ"

"Geçen kalp krizi geçirdiğime dair bir haber çıkmıştı. Annem aradı, bayağı üzülmüş. Hanımla devamlı Los Angeles'a gidiyoruz, işlerimiz var. Zaten bir ayağımız Amerika'da mecbur gidiyoruz. Her gittiğimizde de böyle şeyler konuşuluyor. Bundan sonra umarım konuşulmaz. Bizim 1960'tan beri Arap aleminde işlerimiz var. Ticaret yaptığımızdan dolayı ticari davalarımız olabilir. 1934 yılından beri ticaretteyiz. Herkesin alacak verecek davaları olabilir. Bunları farklı yorumlamak farklı bir şekilde lanse etmek yanlış. Bunları yazan arkadaşlara da üzülüyorum."

"EN BÜYÜK DESTEKÇİM EŞİM"
"Biz işimizde gücümüzdeyiz, zaten işimizi yapıyoruz. Eşimle işimiz dolayısı ile çok sık seyahate çıkıyoruz. O da bana çok destek oluyor, sağ olsun. Biz sırt sırta verdik, işimizi gücümüzü yapıyoruz. Şu zor dönemde ülkemizin de buna ihtiyacı var. Eski eşime dava açmadım, yok böyle bir şey. Bunlar gündem olan şeyler, aslı astarı yok. Bunlar hakkında hiç konuşmuyorum bile " dedi.
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