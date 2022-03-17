. Küçük oğlunun kaybında teselliyi onda bulmuşut! Ebru Şallı'nın büyük oğlunu gören dönüp bir daha bakıyor!

Ebru Şallı küçük oğlunun kaybında teselliyi onda bulmuştu... Ebru Şallı'nın büyük oğlu Beren'i gören dönüp bir daha bakıyor... Ünlü model, sunucu ve pilates eğitmeni Ebru Şallı'nın, Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars, 2020'nin Nisan ayında lenfoma nedeniyle hayata veda etmişti. Şimdilerde teselliyi büyük oğlunda bulan ve hayata yeniden bağlanan Ebru Şallı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Daha öncede verdiği bir röportajda gözleri dolarak, "Benim kocaman oğlum var gözümün içine bakıyor. Ayakta durmak zorundayım eşim var başka çocuklarımız da var." diyen Şallı, 18 yaşındaki büyük oğlu Beren'i öperken çekildiği bir kareyi yayınladı, görenler, "Manken gibi maşallah" yorumları yaptı.

Ebru Şallı küçük oğlunun kaybında teselliyi onda bulmuştu... Ebru Şallı'nın büyük oğlu Beren'i gören dönüp bir daha bakıyor...Evlat acısı yaşayan ve zor günler geçiren Ebru Şallı teselliyi büyük oğlu Beren Tan'da buldu.10 yaşındaki oğlu Pars'ı lenfoma yüzünden kaybeden Ebru Şallı büyük oğlu Beren Tan'a sıkı sıkıya sarıldı.Son olarak büyük oğlu Beren Tan'ı öperken çekildiği bir kareyi paylaşan Ebru Şallı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.Ebru Şallı, Harun Tan ile evliliğinden olan iki oğlundan küçüğü Pars'ı acı bi şekilde kaybetmesinin ardından hayata kaldığı yerden devam etmeye çalışıyor.Geçtiğimiz günlerde Instagram'dan büyük oğlu Beren'in doğum gününü kutlayan Ebru Şallı bu kareleri paylaşmıştı...Daha önce verdiği bir röportajda gözleri dolarak "Benim kocaman oğlum var gözümün içine bakıyor. Ayakta durmak zorundayım eşim var başka çocuklarımız da var." diyen Ebru Şallı 18 yaşındaki oğlu Beren Tan'ın bebeklik ve şimdiki hallerini paylaştı.Daha önce oğlu ile plajda poz veren Ebru Şallı'nın paylaşımı sonrası yakışıklılığı ile dikkat çeken Beren Tan günlerde konuşulmuştu.