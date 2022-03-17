Duygu Özaslan'dan estetik itirafı!

YouTube'da çektiği videolar ile adından söz ettiren ünlü sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, yıllar önceki halini paylaştı. Duygu Özaslan, yüzüne yaptırdığı estetikleri tek tek sıraladı.

Makyaj videoları çekip YouTube'da yayınlayan Duygu Özaslan'ın yıldızı parladı. Kısa sürede büyük bir takipçisi sayısına ulaşan Duygu Özaslan, Instagram'ı da aktif olarak kullanmaya devam ediyor.



Geçtiğimiz yaz ortaya çıkan kilolu fotoğrafları ile adından söz ettiren Özaslan, şimdi de estetik açıklamasıyla gündeme geldi.





Estetiksiz halini paylaşarak bu zamana kadar yüzüne yaptırdığı işlemleri sıralayan Duygu Özaslan, şu ifadeleri kullandı:



"Evet botokssuz halimi göstereyim size. Özellikle makyajsız paylaşmak istedim. Tamamı eridi bugün tekrar yaptırmaya geldim. 31 yaşındayım, gerdin ve kırışıksız halimi daha çok beğeniyorum, o yüzden yaptırıyorum. Botoks harici 2 yıl önce de çene ucuma dolgu yapmıştık, anlatmıştım zaten size. Benim çene hattım zaten çok keskin ama ucu böyle değildi. Sanılanın aksine jawline değil çene ucu dolgum var. Bir de diş sıkma için masseter yaptırmıştım ama o da çok oldu ve yeniletmedim. Bence onun da etkisi olmuş olabilir elmacıkların daha çıkık durmasında. Ama tabi en büyük farkı yaratan 13 kilo civarı verdim ve yüzümdeki bütün yağ, dolgunluk gitti. Hatta fazla gitti"



