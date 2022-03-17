Demet Evgar sevgilisi Levent Babataş ile dünyaevine girdi

Hamile olduğu iddia edilen oyuncu Demet Evgar, 2016 yılından beri birlikte olduğu sevgilisi Levent Babataş ile evlendi.

Yaklaşık 6 yıldır aşk yaşayan Demet Evgar-Levent Babataş çiftiyle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atılmış, ikilinin bebek beklediği öne sürülmüştü.



Henüz konuyla alakalı açıklama yapmayan çift, nikah masasına oturdu.



EVLENDİ

Evgar ile Babataş, bu akşam evlerinde aileleriyle birlikte gerçekleştirdikleri sade bir törenle evlendi.