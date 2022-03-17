Aslı Enver'den Önder Öztarhan cevabı!

Oyuncu Aslı Enver (37) ile iş insanı Önder Öztarhan (49), dört aydır gözlerden uzak şekilde aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde baş başa çıktıkları yemekte birliktelikleri belgelenen ikiliden Enver, Etiler’de objektiflere yansıdı. Neşesinin yerinde olduğu gözlenen ve "Aşk yaradı" yorumu yapılan ünlü oyuncu, birlikte Çeşme tatiline çıktığı Önder Öztarhan sorularıyla karşılaştı.

Son olarak 2020 yılında yayınlanan 'Babil' dizisinde rol alan Aslı Enver, geçtiğimiz akşam Etiler’de sinema salonu çıkışı görüntülendi. Başrolü Kaan Urgancıoğlu ile paylaştığı ‘Sen Yaşamaya Bak’ filminin özel gösterimi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"AA BÖYLE BİR ŞEY VARMIŞ!"



“Yeni film hayırlı olsun, neler söylemek istersiniz?” sorusunu güzel oyuncu, “Çok güzeldi, keyifliydi. Biz yaklaşık altı ay önce bitirmiştik zaten filmi, yarısından çoğunu unutmuşum. ‘Aa böyle bir şey varmış, çekmiştik di mi?’ diye şaşırdım. Biraz hüzünlendik içeride” şeklinde cevapladı.





YENİ PROJESİ



Dijital platformda yayınlanacak dram türündeki filminin yanı sıra yeni bir tiyatro oyununa başlayacak olan Enver, “Onun da prömiyerine çok az kaldı, çok heyecanlıyım" açıklamasını yaptı.



"İYİYİM, MUTLUYUM"



Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Önder Öztarhan ile Çeşme tatilinde fotoğraflarının çıkması hatırlatılan 37 yaşındaki güzel, “İlişkiniz tekrardan hayırlı olsun. Nasıl gidiyor ilişkiniz? Evlilik düşüncesi var mı? Evlilik teklifi aldığınıza dair haberler de var?” sorusuna, “İyi gidiyor. İyiyim, mutluyum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun” karşılığını verdi.



Görüntülenmemek için gözlerden uzak mekanlarda buluşan çiftten Aslı Enver, Çeşme tatilinden de bahsetti, “Enerjimi topladım, dediğim gibi mutluyum” ifadelerini kullandı.



YÜZÜ GÜLÜYOR



Uzun süredir ekranlardan uzak olan başarılı oyuncu, basın mensuplarının "Yüzünüz gülüyor, ilişki yaradı size galiba” yorumuna ise gülerek “Çok teşekkür ederim” dedi ve arabasına binip, evinin yolunu tuttu.



Aslı Enver, bir dargın bir barışık şekilde uzun süre aşk yaşadığı şarkıcı Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönmüştü.