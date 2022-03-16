. Yasak aşk skandalında yeni gelişme!

Deha Bilimlier'in, eşi Aslı Bilimlier'i, kendisini dinlemeye gelen modacı Gülşah Saraçoğlu'yla aldattığı iddia edilmişti. Saraçoğlu'nun, ünlü şarkıcıyla sahne sonrası gizlice görüştüğü öne sürülmüştü. Çıkan iddiaların ardından çift evleri ayırmıştı."MESAFEMİ KORUYABİLİRDİM"Saraçoğlu ile yakınlaştıkları dedikodusunu yalanlayan Deha Bilimlier, "Eşine âşık bir adamım. Gülşah, sahnemi çok seviyor ve izlemeye geliyor. Evi yakın ve iki kez üst üste geldi. Dans ederken düştü, güldük eğlendik. Ön masada olduğu için mikrofon uzattım. Sonra herkes yoluna gitti. Sahnede mesafemi daha iyi koruyabilirdim. Normalde sahnem biter, eve giderim. O gün ise kuliste ağırladım" ifadeleri kullanmıştı."ASLI BENİ EVDEN KOVDU"teve2'de ekrana gelen 'Magazin Masası' programında Esin Övet, olayla ilgili ünlü şarkıcıyla telefonla konuştuğunu ve kendisine şunları söylediğini aktarmıştı:"Şehir dışındaydım ve dün döndüm. Aslı, beni evden kovdu. Eve gidemiyorum, sokaktayım. Olanlara üzülüyorum, kendime de. Arada harcanıyorum."."GÖRÜNTÜYÜ BANA DA GÖNDERSİNLER"Gülşah Saraçoğlu ise "Böyle bir durumu açıklamanın üzüntüsü içerisindeyim. O kadar fuzuli, o kadar yanlış ve yalan ki. Deha eski eşimin de benim de dostum. Böyle bir durumun mümkünatı yok, çok yanlış. Bir görüntü olduğunu söylüyorlar. Allah aşkına bana da göndersinler" şeklinde konuşmuştu."İKİ TARAFI DA UYARMIŞTIM"Hem Bilimlier'in, hem de Saraçoğlu'nun arkadaşı olan popçu Demet Akalın ise aşk iddialarının sorulması üzerine, "Ben çok üzüldüm, çünkü iki tarafı da uyarmıştım geçen sene. Daha çok hanım tarafını uyarmıştım. Deha'nın eşi Aslı benim çok yakın arkadaşım, onlar yine bu durumu atlatırlar" ifadelerini kullanmıştı."İYİ Kİ BENİMLESİN"Bir süre ayrı yaşayan Bilimlier çifti, aralarındaki buzları eritti. Evliliklerine yeni bir şans veren ikili, Dubai'ye tatile gitti.Instagram'da romantik bir paylaşıma imza atan şarkıcı, eşine, "Benim asil, karakterli, kıymetli sevgilim. İyi ki varsın, benimsin. İyi ki benimlesin. Nice mutlu yıllara. Yine Hep beraber" sözleriyle seslendi..Üç çocuk babası 39 yaşındaki şarkıcı, boşanmanın eşiğinden döndüğü eşiyle çektirdiği bir fotoğrafı daha yayınladı..Deha Bilimlier, sosyal medyada gündem olan paylaşımına kalp emojileri eklemeyi de ihmal etmedi..