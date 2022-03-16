. Türkücü Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay’ı aldatıyor mu? Ortalığı sarsan yasak aşk videosu! Skandal görüntüler sosyal medyaya düştü
  • USD: 14,75 - 14,78
  • EURO: 16,22 - 16,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkücü Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay’ı aldatıyor mu? Ortalığı sarsan yasak aşk videosu! Skandal görüntüler sosyal medyaya düştü

Türkücü Mahsun Kırmızıgül’ün sosyal medyaya düşen yasak aşk videosu magazin gündemine damga vurdu. Mahsun Kırmızıgül, 2016’da avukat Ece Binay ile evlenmişti. Çiftin bir kız çocukları var. 52 yaşındaki Mahsun Kırmızıgül’ün yasak aşkını duyan eşi Ece Binay’ın Kırmızıgül'ü evden kovduğu iddia edildi.

Ekleme: 16.03.2022 - 09:53 Güncelleme: 16.03.2022 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
Bir dönemin iflah olmaz çapkını Mahsun Kırmızıgül, hayatını 6 yıl önce avukat Ece Binay ile birleştirmişti.

Bu evlilikten bir çocuk sahibi olan türkücünün, genç bir kızla çekilmiş videosu sosyal medyaya düştü.

Görüntülerde genç kadının, dizine yatan Kırmızıgül'ün saçlarıyla oynadığı görülüyor.

Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay’ı aldatıyor mu? Ortalığı sarsan yasak aşk videosu! Sosyal medyada olay oldu


'ARALARI AÇIK'

Videonun ardından Kırmızıgül'ün ihaneti olay oldu.

Mahsun Kırmızıgül yasak aşk videosu sosyal medyayı salladı! Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay’ı aldatıyor mu? | Video


Bu arada 52 yaşındaki türkücünün bir süredir ismi öğrenilemeyen genç kadınla yasak aşkını duyan eşinin, Kırmızıgül'ü evden kovduğu iddia edildi.

Çifte yakın bir kaynak ise Kırmızıgül karı kocanın arasının uzun süredir açık olduğunu belirtti.

İstanbul Sözleşmesine destek veren Kırmızıgül eşini aldatıyor, kardeşi Yusuf Bazencir ise baltayla karısının kapısını kırıyor.

Petrol sert düştü! Akaryakıt fiyatlarına peş peşe yeni indirim geldi!
FETÖ'nün nüfus kütüğüne kadar sızdığı ortaya çıktı!
Deniz suyu 60 santimetre çekildi: Endişelendiren gelişmenin nedenini uzman isim açıkladı
Ukraynalı kadın Türk bayrağına sarılıp ağladı!
Memur ve emekliler merakla bekliyor: 3600 ek gösterge için ikinci toplantı bugün
İşgal saldırılarında 21'inci gün: Rusya ses tonunu değiştirdi
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Hakkında suç duyurusu yapılan EPGİS duyurdu: Akaryakıt fiyatlarındaki düşüş neden açıklanmıyor?
Zelenski Kanada Parlamentosuna seslendi: Hava sahasını kapatmalıyız
Yatırımcılar dikkat! Ani düşüşler olabilir... Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
15 Mart koronavirüs tablosu belli oldu
Ermenistan'dan Türkiye mesajı!
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Fox kameramanı Pierre Zakrzewski, Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybetti
Listede Biden ve Blinken da var! Rusya'dan ABD'ye yaptırım misillemesi
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten Rusya Ukrayna savaşı açıklaması
Kiev'i savunan komutanlardan şehirdeki son durum...
İBB işçilerine zam yapıldığını açıklamıştı! İmamoğlu'nun zam yalanı ortaya çıktı!
Savaş günlerdir devam ederken Rusya neden Kiev'e giremiyor? Ukrayna'nın 'zaman' oyunu; 8 neden var...
Rusya Devlet Başkanı Putin'e 'psikopat' demesiyle tanınan ünlü Rus modelin acı sonu!
Karın ağrısı şikayetiyle doktora gitti karnından 5 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı! Doktorlar şaştı kaldı hasta kadın rahatladı

Karın ağrısı şikayetiyle doktora gitti karnından 5 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı! Doktorlar şaştı kaldı hasta kadın rahatladı

Bir törene daha katılamadı! Kraliçe Elizabeth'ten kötü haber!

Bir törene daha katılamadı! Kraliçe Elizabeth'ten kötü haber!

Rus oligarklara 118 milyar dolarlık darbe! Listede Putin'in çocukluk arkadaşları da var!

Rus oligarklara 118 milyar dolarlık darbe! Listede Putin'in çocukluk arkadaşları da var!

Çanakkale Köprüsü'nde açılışa iki gün kala eksiklikler gideriliyor!

Çanakkale Köprüsü'nde açılışa iki gün kala eksiklikler gideriliyor!

Meteoroloji İstanbul'da kar yağışının yeniden başlayacağını duyurdu!

Meteoroloji İstanbul'da kar yağışının yeniden başlayacağını duyurdu!

Eyfel Kulesi, 6 metre daha uzatıldı

Eyfel Kulesi, 6 metre daha uzatıldı