Türkücü Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay’ı aldatıyor mu? Ortalığı sarsan yasak aşk videosu! Skandal görüntüler sosyal medyaya düştü

Türkücü Mahsun Kırmızıgül’ün sosyal medyaya düşen yasak aşk videosu magazin gündemine damga vurdu. Mahsun Kırmızıgül, 2016’da avukat Ece Binay ile evlenmişti. Çiftin bir kız çocukları var. 52 yaşındaki Mahsun Kırmızıgül’ün yasak aşkını duyan eşi Ece Binay’ın Kırmızıgül'ü evden kovduğu iddia edildi.

Bir dönemin iflah olmaz çapkını Mahsun Kırmızıgül, hayatını 6 yıl önce avukat Ece Binay ile birleştirmişti.



Bu evlilikten bir çocuk sahibi olan türkücünün, genç bir kızla çekilmiş videosu sosyal medyaya düştü.



Görüntülerde genç kadının, dizine yatan Kırmızıgül'ün saçlarıyla oynadığı görülüyor.



Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay’ı aldatıyor mu? Ortalığı sarsan yasak aşk videosu! Sosyal medyada olay oldu





'ARALARI AÇIK'



Videonun ardından Kırmızıgül'ün ihaneti olay oldu.



Mahsun Kırmızıgül yasak aşk videosu sosyal medyayı salladı! Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay’ı aldatıyor mu? | Video





Bu arada 52 yaşındaki türkücünün bir süredir ismi öğrenilemeyen genç kadınla yasak aşkını duyan eşinin, Kırmızıgül'ü evden kovduğu iddia edildi.



Çifte yakın bir kaynak ise Kırmızıgül karı kocanın arasının uzun süredir açık olduğunu belirtti.



İstanbul Sözleşmesine destek veren Kırmızıgül eşini aldatıyor, kardeşi Yusuf Bazencir ise baltayla karısının kapısını kırıyor.



