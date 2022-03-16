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Survivor'da gözyaşları sel oldu!

Survivor'da dün akşam Ünlüler ve Gönüllüler hem dokunulmazlık hem de iletişim oyunu için mücadele etti. Zorlu parkurda birbirleriyle temas eden yarışmacılar gergin anlar yaşadı. Uzun zamandır ailelerinden uzak olan yarışmacılar oyun başında ve sonunda duygusal anlar yaşadı.

Ekleme: 16.03.2022 - 10:09 Güncelleme: 16.03.2022 - 10:10 / Editör: Ozge Selin
Survivor'da yarışmacılar haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ve iletişim ödülü için bir kez daha karşı karşıya geldi. Bireysel performansların ön plana çıktığı yarışmada, rakiplerine parkurda fırsat tanımayan gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununun sahibi oldu.

Kıran kırana geçen yarışı kazanan gönüllüler hem dokunulmazlığı kazandı hem de ailelerinden gelen fotoğraflı mesajları okuma imkanı yakaladı.

ÜNLÜLERİN GÖZYAŞLARI

Haftalardır iletişim ödülünü kazanamayan ünlüler takımı zor anlar yaşadı. Aile özlemi çeken yarışmacılar hıçkıra hıçkıra ağladılar.

Ünlüler takımını teselli etmek ise gönüllüler takımına düştü. Gözyaşlarına boğulan Avatar Atakan 'yazıklar olsun bize' sözleriyle kendine ve takım arkadaşlarına kızdı.

Dokunulmazlık ve iletişim ödülünün ardından yarışmacılar ada konseyinde toplandı.

Ada konseyinde durum değerlendirmesi yapan Merve Aydın; 'Burada yaşamayan kimse burayı anlayamaz, hayat şartları çok zor. Dışarıdan izlendiği gibi değil bu sezon özellikle daha da zor. Bir cümleye, bir kelimeye o kadar ihtiyacımız var ki... Hepimiz anne-babayız bir cümleye çok ihtiyacımız vardı. Onlar için buradayız. İnşallah önümüzdeki günlerdeki iletişim ödüllerini kazanırız.' ifadelerini kullandı.

Survivor'da gözyaşları sel oldu!

2. ELEME ADAYI BELLİ OLDU!

Haftalardır üst üste oyun kaybeden ünlüler takımı ikici eleme adayını belirledi. Oylamaların tamamlanmasının ardından Acun Ilıcalı, ünlüler takımı oy sonuçlarını açıkladı.

Yapılan oylamada Barış yedi oy alırken Bora üç oy aldı. Bora'dan daha çok oy alan Barış, Survivor'da 2. eleme adayı oldu. Survivor'da bu hafta ilk eleme adayı Mert olarak belirlenmişti. Potaya giren Barış, "Düşüncelere saygım var ama belli isimler kaldı. Performansımı da yükseltemediğim için elimde bir şey kalmıyor. Yanlış bir şey söylediysem kusura bakmasınlar. Bence olumlu yönlerim var onları görmeleri lazım" dedi.

YENİ FRAGMANDA GERGİN ANLAR

Survivor'ın 50'nci bölüm fragmanında Nagihan ve Hikmet'in tartışması dikkat çekiyor. Oyun esnasında Hikmet'e bağıran Nagihan 'Hikmet, delirtme adamı. Ayakta zor duruyorum burada' sözleriyle tepki gösteriyor. Nagihan ve Hikmet arasında yaşanan tartışma merak uyandırdı.
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