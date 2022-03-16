. Songül Karlı alay konusu oldu!
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Beyaz Gazete
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Songül Karlı alay konusu oldu!

Songül Karlı, son dönemde estetikli haliyle dikkat çekiyor.

Ekleme: 16.03.2022 - 10:19 Güncelleme: 16.03.2022 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
Gençleşmek için Seda Sayan'ın yolundan gidip yüzüne Fransız askısı yaptıran Songül Karlı'ya estetik yetmedi.

Sosyal medyayı aktif kullanan Karlı, fransız askısının üstüne bir de paylaşacağı fotoğraflara filtre yapıyor.

Songül Karlı alay konusu oldu!

FİLTREYİ ABARTTI
Songül Karlı'nın son pozu yine böyle bir pozdu. Filtre'yi abartan türkücü dalga konusu oldu. Karlı, son fotoğrafına "Ateş" notunu düştü.

Büyük göğüslerinden rahatsız olduğunu her fırsatta dile getiren Karlı, 3 kez meme küçültme ameliyatı olduğunu açıklamıştı.

İşte Karlı'ya gelen yorumlar:

- Filtre gençleşmesi..

- Filtresiz daha güzelsin

- Ablacım kaç yaşına geldin bu ne hal?

- Dudaklarının haline bak
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