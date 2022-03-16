. Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu boşandı!
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Beyaz Gazete
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Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu boşandı!

Petek Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında bir de oğulları olan çift 8 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.

Ekleme: 16.03.2022 - 10:07 Güncelleme: 16.03.2022 - 10:08 / Editör: Ozge Selin
Ayrılık haberini Petek Dinçöz sosyal medya hesabından duyurdu.

"Sn.Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle..."

Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu boşandı!

'TEK CELSEDE BOŞANDIK'
Petek Dinçöz bu paylaşımından kısa bir süre sonra avukatının açıklamasını "Bugün tek celsede anlaşmalı olatak boşandık!" notuyla paylaştı.

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