. Oya Başar'dan Neşeli Günler itirafı
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Oya Başar'dan Neşeli Günler itirafı

Oya Başar, Yeşilçam'ın sevilen filmi Neşeli Günler'le ilgili bir anısnı paylaştı.

Ekleme: 16.03.2022 - 23:38 Güncelleme: 16.03.2022 - 23:39 / Editör: Ozge Selin
Usta oyuncu Oya Başar, Armağan Çağlayan'ın Dur Bi Dinle serisine konuk oldu.

Samimi açıklamalara imza atan usta oyunca Oya Başar, hafızalardan silinmeyen yapımlardan biri olan Neşeli Günler'le ilgili bir detayı paylaştı.

Oya Başar, Neşeli Günler'de Ayşen Gruda'yı seslendirdiğini ve olayın perde arkasını anlattı.

"Bunu söyleyeceğimi kimse bilmez." diyen Oya Başar şunları söyledi:

"UZAKTAYDI GELEMEDİ"

"Kendisi seslendirecekti, biz Ayşen'le çok şakalaşırdık. O dönem Ayşen domates güzeli diye şöhret oldu turneye gitmek zorunda kaldı. Bizim de konuşma tarzımız benzer. Uzak yoldan gelemediği için Ertem abi rica etti, bir tek Ayşen gibi sen yaparsın dedi. Bilinen bir şey değildir pek, kimse bilmez"

Oya Başar'dan Neşeli Günler itirafı

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