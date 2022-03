Mehmet Dinçerler ve Hadise’den gizlilik anlaşması!

Ocak ayında Hadise’ye evlenme teklifi eden Mehmet Dinçerler, dün akşam ailesiyle birlikte kız istemeye gitti. Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz’ün de bu tören için bir süre önce Belçika’dan İstanbul’a geldiği öğrenildi. Düğün hazırlıklarını hızla sürdüren Hadise, tören öncesinde tüm çalışanlarına gizlilik anlaşması imzalattı.

Pop müziğin yıldız ismi Hadise, evlilik hayaline bir adım daha yaklaştı. Sevgilisi Mehmet Dinçerler'den ocak ayında evlilik teklifi alan 36 yaşındaki popçu, dün de aile arasındaki bir törenle nişanlandı.



Babası Burhan Dinçerler, annesi Nezihe Dinçerler ve ablalarıyla birlikte Hadise'nin Göktürk'teki evine giden Mehmet Dinçerler, hiçbir detayı da atlamadı.



HİÇBİR DETAYI ATLAMADILAR

Takvim'de yer alan habere göre; her şeyi Türk geleneklerine göre yapan Dinçerler, Hadise'yi Belçika'dan gelen annesi Gülnihal Açıkgöz'den istedi.



FOTOĞRAF YASAĞI KOYDU

Bu arada törenle ilgili her detayı büyük bir titizlikle hazırlatan güzel popçu, tüm çalışanlara da gizlilik anlaşması imzalattı. Anlaşmaya göre; hiçbir çalışan çok merak edilen bu özel günle ilgili sosyal medyada kesinlikle fotoğraf paylaşmayacak ve hiçbir bilgiyi dışarı sızdırmayacak. Bu kuralı ihlal eden olursa da Hadise, yüklü miktarda tazminat alma hakkını elinde bulunduracak.



"NEDEN SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ BEKLEYEYİM?"

Ayrıca 14 Şubat Sevgililer Günü'nü bekleyemeyen ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında romantik bir paylaşımda bulunmuştu.



Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile fotoğrafını; "Her gün benim sevgilim olduğun halde neden sevgililer gününü bekleyeyim" notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Dinçerler ise Hadise'ye "Ah o gülüşün" yorumuyla karşılık vermişti.