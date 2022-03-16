. Mahkemeden flaş karar! İbrahim Tatlıses’e suikast girişiminden önce yazılan sır mektup yıllar sonra ortaya çıkmıştı…
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Beyaz Gazete
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Mahkemeden flaş karar! İbrahim Tatlıses’e suikast girişiminden önce yazılan sır mektup yıllar sonra ortaya çıkmıştı…

İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de "İbo Show" programının çekimlerine katıldıktan sonra saldırıya uğramıştı. Uzun namlulu silahlarla başından vurulan İbrahim Tatlıses ağır yaralanmıştı. Öldürülmek istenen İbrahim Tatlıses geçirdiği ameliyatlar sonrasından hayata tutunmayı başardı. İbrahim Tatlıses'e suikast girişiminde önce yazılan sır mektup ortaya çıkmıştı. Saldırıdan 3 yıl önce Abdullah Uçmak'ın haraç almak için tehdit dolu mektubunu Tatlıses'e götürdükleri iddiasıyla 15 yıl hapis cezasıyla yargılanan Ali Tekin Akkoyunluoğlu ve Mehmet Sebe'nin yargılandığı Ağır Ceza Mahkemesindeki davada karar çıktı. İşte mahkemeden çıkan yeni karar…

Ekleme: 16.03.2022 - 10:47 Güncelleme: 16.03.2022 - 10:48 / Editör: Ozge Selin
İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de "İbo Show" programının çekimlerine katıldıktan sonra asistanı Buket Çakıcı ile İstanbul Maslak'taki Nurol Plaza'dan çıktığı sırada beş kişinin silahlı saldırısına uğramış ve uzun namlulu silahlarla başının sağ tarafından vurularak ağır yaralandı.

Saldırıda Tatlıses'in asistanı Çakıcı da yaralanmış, şoförü Hakan Çalışkan ise olaydan yara almadan kurtuldu. İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırıda bulunan Abdullah Uçmak'ın, suikast girişiminden 3 yıl önce 2008 yılında, ünlü türkücüye haraç almak için tehdit dolu mektup gönderdiği ortaya çıkmıştı.

15 YILLA YARGILANDILAR

Uçmak'ın iki adamını Tatlıses'i yağmalamak için gönderdiği belirlenince; Cumhuriyet Başsavcılığı, Uçmak'ın iki adamı Ali Tekin Akkoyunluoğlu ve Mehmet Sebe'ye 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı.

EL SALLADIM BENİ HAYRANI SANDI

Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk görüş heyet karşısına çıkan Ali Tekin Akkoyunlu kendisini, "Ben kesinlikle hiçbir şekilde İbrahim Tatlıses'ten para talep etmedim. Sadece Abdullah Uçmak bana isim ve telefon numarası yazılı not şeklinde başkasının kartviziti arkasına yazılı notu vermemi istedi.

Bende gazinoya gittim ancak kendisini bulamadım. Daha sonra yolda konvoy şeklinde kendisine rastladım. El salladım ve beni hayranı sandı. Ben de kartviziti kendisine verdim. Abdullah Uçmak'ı aramasını istedim. O da neden diye sordu. Daha sonra gerçekleşen olay hakkında bilgim yok" diyerek savundu.

YAZININ İÇERİĞİNDE TEHDİT UNSURU YOK

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada geçtiğimiz günlerde karar çıktı. Mahkeme, yazının içeriğinde tehdit unsuru oluşturacak bir ifadeye rastlanmadığını belirtirken, mektubun iki şüpheli tarafından gönderildiğine ilişkin delil de elde edilemediğini kaydederek, ikilinin beraatına hükmetti.

BAKTIM KAFAMDAN BİR ŞEY DAMLIYOR

İbrahim Tatlıses 11 yıl önce program çıkışı yaşanan silahlı saldırı hakkında geçtiğimiz gün açıklama yapmıştı. 2011 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan İbrahim Tatlıses, "Ben hissettim. Baktım kafamdan bir şeyler damlıyor. Doktora 'Nedir bu hocam?' dedim. 'Oradan damlayan kan' dedi.

Kafamı yan dönmesem tam orta kısma gelecekmiş" açıklamasını yaptı. Hayati tehlikesinin bulunduğu ameliyattan sonraki süreçte inancını hiç kaybetmediğini vurgulayan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses sözlerine şöyle devam etti: "Lavaboya gidemiyordum, ağzımdan sular akıyordu. O halden bu hale geldim Allah'ıma şükürler olsun."

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