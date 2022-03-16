. Hande Soral'dan 'göbek güncelleme' pozu!

Son olarak 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Ümit' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hande Soral, hamileliğinde 29 haftayı geride bırakırken Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Son olarak 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Ümit' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile evlendi.Bu mutlu evliliğini sürdüren Hande Soral ve İsmail Demirci çifti, geçtiğimiz aylarda ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu. Hamileliğinde 29 haftayı geride bırakan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından son halini paylaştı.'BOĞA ERKEĞİ OLACAK'Mutluluklarıyla örnek çiftler arasında gösterilen Hande Soral ve İsmail Demirci şimdilerde bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Mayıs ayının üçüncü haftası gibi bebeğinin doğmasını beklediklerini söyleyen sanatçı 'Boğa erkeği olacak' dedi.Yedi aylık hamile olan Hande Soraldan göbek güncelleme pozuSosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu, hamileliğinin 29'uncu haftasında yeni bir paylaşımda daha bulundu. Ünlü oyuncu paylaşımına, 'Göbek güncelleme!' notunu ekledi.