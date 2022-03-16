. Asena’yı görenler tanıyamadı!
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Asena’yı görenler tanıyamadı!

Bir dönem ekranın en çok konuşulan isimlerinden olan Asena, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Instagram hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimden yeni video geldi. Kameralara poz verirken bir anda karşısında eşi Hasan Dere'yi görünce havalara uçtu. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Asena'ya yorum yağdı. Estetiği fazla kaçıran eski oryantali görenler tanıyamadı. İşte Asena'nın son hali...

Ekleme: 16.03.2022 - 23:41 Güncelleme: 16.03.2022 - 23:43 / Editör: Ozge Selin
Bir döneme damga vuran isimler arasında yer alan ünlü oryantal Asena'dan yeni video geldi.

Sosyal medyayı aktif kullanan Asena, derin göğüs dekolteli elbisesi ile çekim yaptı. Ünlü oryantal, kameralara poz verirken bir anda karşısında eşi Hasan Dere'yi görünce havalara uçtu.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Asena'ya yorum yağdı. Asena'nın son haline de takipçileri yorum yapmayı ihmal etmedi.

Estetiği fazla kaçıran Asena'yı görenler tanıyamadı.

Asena’yı görenler tanıyamadı!


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