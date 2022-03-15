Petek Dinçöz'den kötü haber!

Petek Dinçöz ve Serkan Kodaloğlu cephesinden kötü haber geldi. 8 yıl önce nikah masasına oturan ve bir çocuğu bulunan çift, boşanma kararı aldı. Dinçöz, boşanma haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve kendine güzellik merkezi açan şarkıcı Petek Dinçöz ile iş insanı Serkan Kodaloğlu 8 yıl önce dünayevine girdi.



Evlendikten sonra magazinden elini eteğini çeken Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile birlikteliğini gözlerden uzak yaşamaya başladı.



BOŞANIYORLAR



Ancak Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu evliliğinde karabulutlar gezmeye başladı. Ünlü çift, boşanma kararı aldı.



