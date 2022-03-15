Pelin Öztekin'in loca kavgası karakolda bitti: Sen nasıl Galatasaraylısın hiç sevinmiyorsun!

Statta Galatasaray- Trabzonspor maçını izleyen ünlü oyucu Pelin Öztekin ve arkadaşına, yan locadan laf atıldı. Tartışma sürerken fanatik taraftar Öztekin’in bulunduğu locayı bastı. Kavga karakola taşındı.

Koyu Galatasaraylı Pelin Öztekin, 23 Ocak'ta oynanan Galatasaray- Trabzonspor maçına gitti.



NASIL GALATASARAYLISIN HİÇ SEVİNMİYORSUN



Locada arkadaşlarıyla birlikte maçı izledikleri sırada iddiaya göre yan locadaki iş insanı Osman A., Öztekin'in iş insanı arkadaşı Kerem Argüden'e "Sen nasıl Galatasaraylısın, hiç

sevinmiyorsun" diye laf attı. Ağız dalaşı sürerken Osman A., Öztekin'in bulunduğu locayı bastı.



GÜVENLİK ARAYA GİRDİ



İddiaya göre Osman A., kavgayı ayırmaya çalışan Öztekin'e bağırarak saldırdı. Olay büyüyünce araya güvenlik girdi. Ardından taraflar karakola götürüldü.



ÖZTEKİN ŞİKAYETÇİ OLDU



Genç oyuncu, kendisine hakaret edip şiddet girişiminde bulunan Osman A.'dan şikayetçi oldu. Osman A. da Pelin Öztekin'in kendisine hakaret edip tehditte bulunduğunu söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.