. Pelin Öztekin'in loca kavgası karakolda bitti: Sen nasıl Galatasaraylısın hiç sevinmiyorsun!
  • USD: 14,76 - 14,79
  • EURO: 16,16 - 16,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Pelin Öztekin'in loca kavgası karakolda bitti: Sen nasıl Galatasaraylısın hiç sevinmiyorsun!

Statta Galatasaray- Trabzonspor maçını izleyen ünlü oyucu Pelin Öztekin ve arkadaşına, yan locadan laf atıldı. Tartışma sürerken fanatik taraftar Öztekin’in bulunduğu locayı bastı. Kavga karakola taşındı.

Ekleme: 15.03.2022 - 10:04 Güncelleme: 15.03.2022 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
Koyu Galatasaraylı Pelin Öztekin, 23 Ocak'ta oynanan Galatasaray- Trabzonspor maçına gitti.

NASIL GALATASARAYLISIN HİÇ SEVİNMİYORSUN

Locada arkadaşlarıyla birlikte maçı izledikleri sırada iddiaya göre yan locadaki iş insanı Osman A., Öztekin'in iş insanı arkadaşı Kerem Argüden'e "Sen nasıl Galatasaraylısın, hiç
sevinmiyorsun" diye laf attı. Ağız dalaşı sürerken Osman A., Öztekin'in bulunduğu locayı bastı.

GÜVENLİK ARAYA GİRDİ

İddiaya göre Osman A., kavgayı ayırmaya çalışan Öztekin'e bağırarak saldırdı. Olay büyüyünce araya güvenlik girdi. Ardından taraflar karakola götürüldü.

ÖZTEKİN ŞİKAYETÇİ OLDU

Genç oyuncu, kendisine hakaret edip şiddet girişiminde bulunan Osman A.'dan şikayetçi oldu. Osman A. da Pelin Öztekin'in kendisine hakaret edip tehditte bulunduğunu söyledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yine İETT yine rezalet! İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle yolcular yollarına yürüyerek devam etti!
Rusyada TV çalışanı Marina Ovsyannikova'dan canlı yayında 'savaşa hayır' protestosu
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon mesajı
Miçotakis'in İstanbul ziyaretinde Başkan Erdoğan'ın ikram ettiği leblebi helvası Yunanistan'da en çok merak edilen tarif!
Zelenskiy 19 günlük bilançoyu açıkladı: Rusya'nın kaybı Çeçenistan'ı geçti
Yerli savaş uçağının hangardan çıkacağı tarih belli oldu!
Kabine Toplantısı, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak!
Altında daha çok kazandıracak yeni sistem! İşte detaylar...
İşgal saldırılarında 20'nci gün: Sanal müzakere bugün de sürecek
Tüm dünya merakla bekliyor! Putin ve Zelenskiy görüşecek mi? Kremlin'den açıklama geldi
Sivas'ta, sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Mete Yarar'dan Alman basınının 'SİHA ikiyüzlülüğü' üzerinden öneri: Okullarda ders olarak gösterilmeli
Pentagon'dan Çin'e gözdağı: Rusya'ya destek verilirse sonucu ağır olur
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yeniden geliyor, 4 gün sürecek
İBB'nin ağaç katliamıyla ilgili çarpıcı sözler: Muhalefet keserse 'ağaçlar hasta' hükümet keserse 'doğa düşmanı'
Başkan Erdoğan’dan Alman gazeteciye ders niteliğinde yanıt: NATO ülkelerinin yapmadığını yaptık
Fransa Cumhurbaşkanı Macron havacı kıyafeti giydi! 'Zelenskiy taklidi' dendi
BM'den Rusya-Ukrayna savaşında 'nükleer çatışma' uyarısı
Galatasaray - Beşiktaş - CANLI SKOR
14 Mart 2022 koronavirüs vaka tablosu açıklandı
İstanbul’a yeni kar uyarısı! Bitti sanmayın yenisi geliyor! Tarih verildi

İstanbul’a yeni kar uyarısı! Bitti sanmayın yenisi geliyor! Tarih verildi

Rusya’da Instagram’a erişim tamamen kapatıldı

Rusya’da Instagram’a erişim tamamen kapatıldı

Evi ve arsası olan herkesi ilgilendiriyor: 25 bin liralık vergi istisnası var! Son gün 31 Mart

Evi ve arsası olan herkesi ilgilendiriyor: 25 bin liralık vergi istisnası var! Son gün 31 Mart

Araç satışında 'savaş' durgunluğu!

Araç satışında 'savaş' durgunluğu!

Irak'taki füze saldırısıyla ilgili dünyayı endişelendiren açıklama!

Irak'taki füze saldırısıyla ilgili dünyayı endişelendiren açıklama!

Online derste 'cinsel içerik' skandalı! Öğretim görevlisi dersi duraklatmayı unutunca...

Online derste 'cinsel içerik' skandalı! Öğretim görevlisi dersi duraklatmayı unutunca...