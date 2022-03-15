. Nusret Gökçe'nin hayatı film oluyor!

Son döneme damga vuran Dilberay ve Bergen filmlerinin ardından, dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin hayatı da belgesel filme aktarılacak.AMERİKALI YÖNETMEN ÇEKECEKÜlkemiz pazarına hızlı bir giriş yapacak olan Disney Plus, belgeseli çekmek için harekete geçti. Dökü drama (yarı belgesel film) tarzındaki projeyi bir Türk değil, ünlü bir Amerikalı yönetmen çekecek.38 yaşındaki Nusret Gökçe'nin hayatının anlatılacağı proje için oldukça heyecanlı olduğu öğrenildi. Platformda ayrıca ülkemiz tarihinde önemli yeri olan Barış Manço, Kemal Sunal gibi değerli isimler için de benzer çalışmalar yapacak.Kendine has 'tuz serpme' (saltbae) hareketiyle ününü ülke dışına taşıyan ve dünyanın çeşitli yerlerinde restoran açan Nusret Gökçe, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.İŞTE NUSRET'İN YENİ HEDEFİABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan'da işletmeleri bulunan Nusret Gökçe, takipçilerinin geçmişe götürdüğü kareye düştüğü notla dikkat çekti.Instagram'da 38 milyon takipçisi olan ünlü isim, paylaşımına; "Uzaya ilk restaurantı ben açacağım bak sonra demedi demeyin" notunu düşerek yeni hedefini açıkladı.