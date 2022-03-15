. Hadise ve Mehmet Dinçerler için büyük gün!
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Hadise ve Mehmet Dinçerler için büyük gün!

Ocak ayında Hadise’ye evlenme teklifi eden Mehmet Dinçerler, bu akşam ailesiyle birlikte kız istemeye gidecek.

Ekleme: 15.03.2022 - 11:37 Güncelleme: 15.03.2022 - 11:38 / Editör: Ozge Selin
Babası Burhan Dinçerler, annesi Nezihe Dinçerler ve ablalarıyla birlikte Hadise’nin Göktürk’teki evine gidecek olan Mehmet Dinçerler, tüm gelenekleri yerine getirecek. Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz’ün bu tören için bir süre önce Belçika’dan İstanbul’a geldiği öğrenildi.

YÜZÜĞÜ OLAY OLMUŞTU
Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den ocak ayında evlilik teklifi almıştı.

Mehmet Dinçerler’in evlilik teklifine “Evet” diyen Hadise, bu güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Tektaşını gösteren ünlü şarkıcı altına “Bölümümüz şimdi başlıyor.” notunu düştü.

Hadise ve Mehmet Dinçerler için büyük gün!

Mehmet Dinçerler de sevgilisinin paylaşımın altına 'Mrs. Dinçerler' yorumunu yaptı. Sürpriz evlilik teklifi sosyal medyada çok konuşuldu. Dinçerler'in romantik teklif için hiçbir masraftan kaçınmadığı ve sevgilisine 3 milyon TL değerinde tektaş yüzük aldığı öğrenildi.
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