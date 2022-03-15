. Demet Akalın - Okan Kurt çifti iflas etti!
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Demet Akalın - Okan Kurt çifti iflas etti!

Demet Akalın’ın boşandığı eşi Okan Kurt ve ailesine ait nakliyat şirketleri için mahkeme, iflas kararı verdi. İflasına karar verilen iki şirketin borcu 500 milyon TL'yi aşıyor. Kararla birlikte iki şirket için tasfiye süreci de başlamış oldu.

Ekleme: 15.03.2022 - 11:29 Güncelleme: 15.03.2022 - 11:30 / Editör: Ozge Selin
Baba Abdi Kurt ile oğulları Okan ve Ozan Kurt’a ait uluslararası taşımacılık şirketleri için konkordato talebinde bulunuldu. Her iki şirketin konkordato talepli davası devam ederken, faaliyetleri de zaman içinde durma noktasına geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, geçen mayıs ayında yapılan duruşmada iki şirket için 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi. Ancak süre dolmadan dosyaya giren üç kişilik konkordato komiser heyeti raporu, süreci tersine çevirdi.


AVUKATI: BORCA BATIK DEĞİL

Raporda; şirketlerin borcunun 510 milyon TL, varlıklarının değerinin ise 128 milyon TL olduğu kaydedildi. Mahkeme, 11 Mart’ta görülen duruşmada tarafların savunma ve taleplerini aldı. Avukat, şirketlerin borca batık olmadığını, sahip olduğu gayrimenkuller için yeni bir kıymet takdiri raporu alınması gerektiğini söyledi.

Büyük bölümü banka avukatlarından oluşan alacaklılar grubu ise “Şirketler, konkordatoya göre faaliyet göstermiyor” diyerek iflas kararı verilmesini istedi. Mahkeme, iki şirketin de iflasına karar verdi. Tasfiye süreci için dosya Mersin İflas Müdürlüğü’ne gönderildi.

EVİNE HACİZ GELMİŞTİ

Şirketin borcundan ötürü Demet Akalın ile Okan Kurt’un yaşadıkları eve haciz gelmişti. İşlem sonrası ikili, boşanma yoluna gittiklerini açıklamıştı. Sektörde 40 yılı geride bırakan firma, Türkiye’deki birçok büyük firmanın uluslararası nakliye işlerini yapıyordu.

O TWEET YENİDEN GÜNDEMDE!

Demet Akalın, 2015 yılında attığı tweet yeniden gündeme geldi. O dönem Okan Kurt ile evli olan Demet Akalın sosyal medya hesabından "Kocamla gurur duyuyorum, 100 tane TIR almış, bravo" mesajını paylaşmıştı.

SEVGİLİLER GÜNÜN'DE TIR SÜRPRİZİ!

Birliktelikleri boyunca çok konuşulan Demet Akalın ve Okan Kurt yaptıkları jestlerle de gündeme geldi. Okan Kurt Sevgililer Günü’nde Demet Akalın'ın fotoğrafın TIR'ın üstüne billboard yaptırıp 'Seninle doğdum, seninle ölürüm, seni seviyorum canım karıcığım' yazdırmıştı.
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