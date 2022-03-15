. Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin’ine mavi tik dolandırıcılığı! 'Hesabımı geri alamadım dolandırıldım'
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Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin’ine mavi tik dolandırıcılığı! 'Hesabımı geri alamadım dolandırıldım'

2019 -2022 yılları arasında yayılanan ve ailece takip edilen dizi Çocuklar Duymasın'da 'Çaycı Hüseyin' karakteri ile hafızalara kazınan Alparslan Özmol zaman zaman 'Çaycı Hüseyin öldü' şeklinde asılsız haberlerle gündeme geliyor. 46 yaşındaki ünlü oyuncu şimdilerde tiyatro gösterilerinde yer alıyor. 'Çocuklar Duymasın' dizisinin sevilen karakteri 'Çaycı Hüseyin' olarak tanınan Alpaslan Özmol, mavi tik almak isterken dolandırıldığını ve hesabının çalındığını iddia ederek davacı oldu. Hesabını geri alamayan oyuncunun davacı olduğu sanık İbrahim T. 6 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. Özmol duruşmadaki ifadesinde "Ben mavi tik almak için para göndermiştim. Hesabımı da geri alamadım. Yeni hesap açmak zorunda kaldım. Şikayetçiyim" dedi.

Ekleme: 15.03.2022 - 12:10 Güncelleme: 15.03.2022 - 12:12 / Editör: Ozge Selin

"Hesabımı geri alamadım dolandırıldım" diyen Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'ine mavi tik dolandırıcılığı ile başı dette! Tamer Karadağlı ve Pınar
Altuğ'un rol aldığı, ATV'nin rekortmen dizisi 'Çocuklar Duymasın'da 'Adamı hasta etme' ve 'çaylar' gibi replikleriyle ünlenen ünlü oyuncu Alpaslan Özmol,
hesabını çaldığı ve kendisini dolandırdığı iddiasıyla İbrahim T.'den şikayetçi oldu. İddialara göre Alpaslan Özmol, alpaslanozmoloffical isimli instagram
hesabına mavi tik almak için İbrahim T.'ye bin lira para gönderdi. Sonrasında ise İbrahim T. hesabı geri vermek için 2 bin 500 lira para istedi. Parayı
göndermeyen Özmol dolandırıldığını ve hesabının çalındığını fark edince şikayetçi oldu.

6 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede İbrahim T. hakkında "Haksız çıkar sağlamak amacıyla bilişim sistemindeki verileri bozma,
yok etme, erişilmez kılma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

"HESABIMI GERİ ALAMADIM, ŞİKAYETÇİYİM"

Alparslan Özmol Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde talimatla verdiği ifadesinde "Ben sanığa banka üzerinden bin lira para gönderdim. Söz konusu
parayı hesabıma mavi tik alınmasına ilişkin vermiştim. Sonrasında şahıs bana '2 bin 500 lira daha verirsen hesabını geri veririm' dedi. Ben şahsın art niyetli
olduğunu anladım ve iletişimi kestim. Sanıktan şikayetçi oldum. Hesabımı da geri alamadım. Yeni hesap açmak zorunda kaldım. Böylelikle mağduriyet
yaşadım. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Dosya alınan ifadelerin ardından yargılamanın devam etmesi için Gemlik
Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Sosyal medyada gündem olan Çaycı Hüseyin'in son halini görenler "Hiç değişmemişsin" diyor. İşte Alparslan Özmol başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...
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