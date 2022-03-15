. Cansever'den olay itiraf!
  • USD: 14,75 - 14,78
  • EURO: 16,22 - 16,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cansever'den olay itiraf!

Ünlü şarkıcı Cansever, katıldığı programda Almanya'da yaşadığı dönemde 2 yıl bilmeden evli bir şarkıcıyla aşk yaşadığını anlattı. Evli olduğunu bilmediğini söyleyen Cansever, "Beddua etmedim ama hakkımı helal etmem" dedi.

Ekleme: 15.03.2022 - 18:53 Güncelleme: 15.03.2022 - 18:54 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Cansever, Haberler.com'a konuk oldu. Özel hayatından bahseden Cansever, yıllardır çektiği çocuk hasretini de anlattı.

"2 YIL AŞK YAŞADIĞIM KİŞİNİN EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Yıllardır ailesine iyi bakmak için çalıştığını söyleyen Cansever, "Ömrün çalışarak geçmiş hiç gönlünü besleyecek biri olmadı mı?" sorusu üzerine "Almanya'da bir Türk'ü seviyordum ve evlenecektik ama adam evli çıktı. Sonra da aşka küstüm. O adam da gece aleminde sevilen bir adamdı. İki senenin sonunda onun evli olduğunu dayısı söyledi. Benim ne kadar iyi biri olduğumu anlayan dayısı her şeyi anlattı. Benim ailem de bu ilişkiyi biliyordu. Hesap sormadım. Ona sadece sana hakkımı helal etmem dedi. O da 'ben ayrılacaktım' dedi sadece. Beddua etmedim ama hakkımı helal etmem. Bana dürüst bir şekilde söyleseydi ben böyle bir şey yapmazdım" dedi.

"EVLADIMIN OLMASINI İSTİYORUM"

Çocuk sahibi olmayı çok istediğini söyleyen ünlü şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Evladımın olmasını çok istiyordum. Yuvadan bir çocuk almayı düşünüyordum. Onun için de bir zaman lazım. Ben çok zengin bir sanatçı değilim. Ailemden hariç başkalarına yardım ediyorum onu da sadece Allah biliyor. Bunun da gösterişini yapmam."
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Hakkında suç duyurusu yapılan EPGİS duyurdu: Akaryakıt fiyatlarındaki düşüş neden açıklanmıyor?
Zelenski Kanada Parlamentosuna seslendi: Hava sahasını kapatmalıyız
Yatırımcılar dikkat! Ani düşüşler olabilir... Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
15 Mart koronavirüs tablosu belli oldu
Ermenistan'dan Türkiye mesajı!
Fox kameramanı Pierre Zakrzewski, Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybetti
Listede Biden ve Blinken da var! Rusya'dan ABD'ye yaptırım misillemesi
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten Rusya Ukrayna savaşı açıklaması
Kiev'i savunan komutanlardan şehirdeki son durum...
İBB işçilerine zam yapıldığını açıklamıştı! İmamoğlu'nun zam yalanı ortaya çıktı!
Savaş günlerdir devam ederken Rusya neden Kiev'e giremiyor? Ukrayna'nın 'zaman' oyunu; 8 neden var...
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Diyarbakır Anneleri tepkisi: Otel odasına çağırdılar, ayaklarına gitmediler, gidemediler...
Özgür Özel'den TTB'yi eleştirenlere tehdit!
Zelenskiy'den Avrupa'ya Rusya Ukrayna savaşı uyarısı: 'Size de gelecekler'
Eski Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel: Türkiye'ye Patriot verilmemesi hataydı
Rusya Devlet Başkanı Putin'e 'psikopat' demesiyle tanınan ünlü Rus modelin acı sonu!
İşgal saldırılarında 20'nci gün: Sanal müzakere bugün de sürecek
ABD'li istihbarat yetkilileri bile şaşırdı kaldı! Putin'in gizemli mühimmatı hava savunma sistemlerini etkisiz hale getiriyor
CHP'li İBB Çırağan Caddesi'ndeki çınarları kesmek için izin almadığı ortaya çıktı!
Karın ağrısı şikayetiyle doktora gitti karnından 5 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı! Doktorlar şaştı kaldı hasta kadın rahatladı

Karın ağrısı şikayetiyle doktora gitti karnından 5 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı! Doktorlar şaştı kaldı hasta kadın rahatladı

Bir törene daha katılamadı! Kraliçe Elizabeth'ten kötü haber!

Bir törene daha katılamadı! Kraliçe Elizabeth'ten kötü haber!

Rus oligarklara 118 milyar dolarlık darbe! Listede Putin'in çocukluk arkadaşları da var!

Rus oligarklara 118 milyar dolarlık darbe! Listede Putin'in çocukluk arkadaşları da var!

Çanakkale Köprüsü'nde açılışa iki gün kala eksiklikler gideriliyor!

Çanakkale Köprüsü'nde açılışa iki gün kala eksiklikler gideriliyor!

Meteoroloji İstanbul'da kar yağışının yeniden başlayacağını duyurdu!

Meteoroloji İstanbul'da kar yağışının yeniden başlayacağını duyurdu!

Eyfel Kulesi, 6 metre daha uzatıldı

Eyfel Kulesi, 6 metre daha uzatıldı