. Atiye'den hamilelik açıklaması!
  • USD: 14,76 - 14,79
  • EURO: 16,16 - 16,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Atiye'den hamilelik açıklaması!

2020 yılında prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci'yle sessiz sedasız evlenen Atiye, hamilelik dönemini Hindistan'da geçirdi ve bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Annelik haberinin geç duyulduğunu belirten şarkıcı, "İnsanlar kilo aldığımı düşündü" dedi.

Ekleme: 15.03.2022 - 11:27 Güncelleme: 15.03.2022 - 11:27 / Editör: Ozge Selin
Atiye, hafta içi her gün Süper FM’de yayınlanan "Duygu’yla Radyodayız" programına konuk oldu. Evli ve bir çocuk annesi ünlü şarkıcı, koronavirüs pandemi öncesi yapılan albümün önümüzdeki günlerde çıkacağını açıkladı.

"MFÖ ALBÜMÜNDE YER ALACAĞIM"

Sunucu Duygu Atakan’ın "Albüm mü, single mı?" sorusuna Atiye, 'Onu zaman gösterecek ama benim isteğim albüm. Albüm çıksın, sonra bakarız. Önümüzdeki günlerde MFÖ tribute albümünde yer alacağım. Henüz şarkı belli değil" yanıtını verdi.


"HERKES KİLO ALDIĞIMI DÜŞÜNDÜ"

Ferah Feza adında bir çocuk dünyaya getiren 33 yaşındaki şarkıcı, "Kimse çocuğum olduğunu sormadı, geç duyuldu. Hamileyken Hindistan'daydım, çok ortalıkta görülmedim. İnsanlar kilo aldığımı düşündü. Annelik çok güzel gidiyor biraz gürültülü ama eğlenceli ve yorucu" ifadelerini kullandı.

"VAZGEÇMEYECEĞİMİ ANLADILAR"

Ailesinin müziğe başlamasına karşı çıktığını dile getiren şarkıcı, "Her anne baba çocuğunun stabil bir geliri olsun ister. Ailem şarkıcı olmamı çok da istemedi. Sonradan vazgeçmeyeceğimi anladılar, bir de benim B planım da yoktu. Sonra yanımda oldular" açıklamasını yaptı.
AK Parti'de Başkan Erdoğan ile toplantı sonrası açıklamalar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Mariupol'daki Türklerin tahliyesi ile ilgili açıklama
Şaşırtan iddia: 'Putin’in 14 gün daha savaşacak gücü var'
Arap medyası: Türkiye Batı ile yaşanan dönüşümün merkezinde yer alıyor
Mariupol'deki Türkler ile ilgili MSB'den açıklama: Mayınlar temizlendi
Başkan Erdoğan'dan batı ülkelerine islamofobi tepkisi: Veba salgını gibi!
Eğitim cehaleti alır eşeklik baki kalır! Mühendis koca boşanmak isteyen karısının sırtına 'içinde şeytan var' diyerek sürekli sopayla vurdu
Üç başbakan Kiev'e gidiyor: Zelenskiy ile görüşecekler
Tabutun içinden bebek yerine kesik bacak çıktı! Aile şoka girdi...
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Aklını başına devşirsin!
Brent petrol 2 haftanın en düşük seviyesinde! Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren indirim!
George Soros ve Osman Kavala'nın eleştirilmesi T24 yazarını edepsizleştirdi! Bakan Soylu'ya hakaret etti...
ABD'den Çin'e büyük tehdit: 3. Dünya savaşı...
CHP'li Bolu Belediyesi'nden bir skandal daha: Mağduru işten atıp tacizciyi korudular
Yine İETT yine rezalet! İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle yolcular yollarına yürüyerek devam etti!
Rusyada TV çalışanı Marina Ovsyannikova'dan canlı yayında 'savaşa hayır' protestosu
Rusya-Ukrayna savaşına tepkiler büyüyor! Putin'in kızının villasını bastılar!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon mesajı
Pedofili sapık çetesinden şaka gibi savunma: Maç tüyosu için abone oldum
Miçotakis'in İstanbul ziyaretinde Başkan Erdoğan'ın ikram ettiği leblebi helvası Yunanistan'da en çok merak edilen tarif!
İstanbul’a yeni kar uyarısı! Bitti sanmayın yenisi geliyor! Tarih verildi

İstanbul’a yeni kar uyarısı! Bitti sanmayın yenisi geliyor! Tarih verildi

Rusya’da Instagram’a erişim tamamen kapatıldı

Rusya’da Instagram’a erişim tamamen kapatıldı

Evi ve arsası olan herkesi ilgilendiriyor: 25 bin liralık vergi istisnası var! Son gün 31 Mart

Evi ve arsası olan herkesi ilgilendiriyor: 25 bin liralık vergi istisnası var! Son gün 31 Mart

Araç satışında 'savaş' durgunluğu!

Araç satışında 'savaş' durgunluğu!

Irak'taki füze saldırısıyla ilgili dünyayı endişelendiren açıklama!

Irak'taki füze saldırısıyla ilgili dünyayı endişelendiren açıklama!

Online derste 'cinsel içerik' skandalı! Öğretim görevlisi dersi duraklatmayı unutunca...

Online derste 'cinsel içerik' skandalı! Öğretim görevlisi dersi duraklatmayı unutunca...