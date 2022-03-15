Atiye'den hamilelik açıklaması!

2020 yılında prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci'yle sessiz sedasız evlenen Atiye, hamilelik dönemini Hindistan'da geçirdi ve bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Annelik haberinin geç duyulduğunu belirten şarkıcı, "İnsanlar kilo aldığımı düşündü" dedi.

Atiye, hafta içi her gün Süper FM’de yayınlanan "Duygu’yla Radyodayız" programına konuk oldu. Evli ve bir çocuk annesi ünlü şarkıcı, koronavirüs pandemi öncesi yapılan albümün önümüzdeki günlerde çıkacağını açıkladı.



"MFÖ ALBÜMÜNDE YER ALACAĞIM"



Sunucu Duygu Atakan’ın "Albüm mü, single mı?" sorusuna Atiye, 'Onu zaman gösterecek ama benim isteğim albüm. Albüm çıksın, sonra bakarız. Önümüzdeki günlerde MFÖ tribute albümünde yer alacağım. Henüz şarkı belli değil" yanıtını verdi.





"HERKES KİLO ALDIĞIMI DÜŞÜNDÜ"



Ferah Feza adında bir çocuk dünyaya getiren 33 yaşındaki şarkıcı, "Kimse çocuğum olduğunu sormadı, geç duyuldu. Hamileyken Hindistan'daydım, çok ortalıkta görülmedim. İnsanlar kilo aldığımı düşündü. Annelik çok güzel gidiyor biraz gürültülü ama eğlenceli ve yorucu" ifadelerini kullandı.



"VAZGEÇMEYECEĞİMİ ANLADILAR"



Ailesinin müziğe başlamasına karşı çıktığını dile getiren şarkıcı, "Her anne baba çocuğunun stabil bir geliri olsun ister. Ailem şarkıcı olmamı çok da istemedi. Sonradan vazgeçmeyeceğimi anladılar, bir de benim B planım da yoktu. Sonra yanımda oldular" açıklamasını yaptı.