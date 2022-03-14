Yıldız Tilbe'ye kötü haber!

Yıldız Tilbe, "Saldıran köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin hepsi gebersin" paylaşımında bulunmuştu. Yıldız Tilbe’nin bu sözlerinin ardından suç duyurusunda bulunuldu.

Yıldız Tilbe'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Saldırgan köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin, hepsi gebersin” ifadelerini kullanmasının ardından İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusunda bulundu.



İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla Tilbe hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.



Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:



'Halkı suç işlemeye ve kanunlara uymamaya, hayvanlarımızı öldürmeye teşvik ve tahrik eden, kin ve düşmanlığa yönlendiren Yıldız Tilbe hakkında tarafımızca suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunulur.'



Yıldız Tilbe gelen tepkilerden sonra ise şu sözlerle özür diledi: Kalbini istemeden kırdığım köpek sahibi insanlar için çok özür dilerim.



Yakınlarını köpek saldırısında kaybeden yüreği dağılan insanlardan da özür dilerim. Kırıldığım insanları da Allah'a havale ettim, bundan sonra...'



Yıldız Tilbe'ye tepki gösterenler arasında Ajda Pekkan da vardı.



