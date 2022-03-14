Survivor'da kim elendi, kim gitti?

Survivor All Star'da elenen yarışmacı belli oldu. Survivor 2022'nin 13 Mart Pazar ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da elemeye kalan isimler Evrim, Barış, Sercan ve Mert oldu. Hızlandırılmış elemelerin başladığı Survivor'da, birleşme partisi öncesinde son yapılan genel sms oylaması sonucuna göre, en az oyu alan yarışmacı Survivor'dan elendi. Peki Survivor'dan kim gitti?

Survivor 2022 All Star'ın 13 Mart Pazar ekrana gelen son bölümünde Evrim, Barış, Mert ve Sercan için eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da halk oylaması sonuçları ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı ve bu dört yarışmacı arasında en az oyu alan yarışmacının Dominik macerası sona erdi.



ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da ilk dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde oylama yaptı. Oylamada adı en fazla yazılan Sercan eleme adayı oldu.



Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı ise Mert oldu. Haftanın son dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada ise üçüncü aday Evrim oldu. Ünlülerde performans birincisi olan Sema dördüncü aday olarak Barış'ı seçti.



OYLAMA SONUCU KONSEYDE AÇIKLANDI

Survivor'da birleşme partisi öncesinde toplu sms oylaması yapılmıştı. Mart sonundaki partiye kadar geçerli olacak oylama sonuçlarına göre Sercan, Evrim, Barış ve Mert arasından en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı.



Oylama sonucuna göre Survivor'dan bu hafta elenen isim Sercan Yıldırım oldu.



"SURVIVOR'DA DUYGUSAL KALDIM"

Elendikten sonra veda konuşması yapan Sercan, "Oyunlarda atışlarda odaklanma sorunu yaşadım, kendime kızgınım. Burada biraz duygusal kaldım ve Survivor duygusallığı affetmiyor" dedi.



Ilıcalı ise "Benim sona kalmasını beklediğim adaylardan biriydin" dedi.

