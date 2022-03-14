. Seda Sayan’ın tutarsızlığı şaşırttı
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Seda Sayan’ın tutarsızlığı şaşırttı

Seda Sayan’ın geçtiğimiz günlerde müzisyen Çağlar Ökten’den evlilik teklifi aldığı ve bu teklifi kabul edildiği iddia edilmişti. Seda Sayan, iddialar sonrası evlilik teklifini yalanlamıştı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan bu gelişmenin ardından Seda Sayan, şimdi ise yeni bir açıklama yaptı. Seda Sayan’ın bu tutarsız davranışı kafaları karıştırdı.

Ekleme: 14.03.2022 - 00:29 Güncelleme: 14.03.2022 - 00:31 / Editör: Ozge Selin
Seda Sayan'ın evlilik kararı gündeme bomba gibi düştü. Seda Sayan ile birlikte sahne aldığı kendisinden 25 yaş küçük şarkıcı Çağlar Ökten arasında yakınlaşma olduğu uzun zamandır konuşuluyordu.

Çağlar Ökten'in, 14 Şubat'ta Beyoğlu'nda bulunan Süreyya Teras isimli mekanda sahne aldıktan sonra, bir anda cebindeki tektaşı çıkararak, sanatçıya evlilik teklifinde bulunduğu iddia edilmişti

Aşk haberlerini sürekli yalanlayan Seda Sayan "Aşk yok, iş var" açıklamaları yapıyordu.

Samimi pozlar verdiği, sahnede de oldukça yakınlaştığı Çağlar Ökten'den evlilik teklifi aldığı haberleri sonrası 59 yaşındaki Seda Sayan'dan sonunda itiraf geldi.

Daha önce 6 kez evlenen Seda Sayan 7. evliliğini kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile yapacak. İşte Seda Sayan'ın magazin gündemine bomba gibi düşen aşk itirafı...

Geçtiğimiz günlerde TV8 ekranlarında yayınlanan magazin programına ses kaydı göndererek evlilik iddialarını yalanlayan Seda Sayan şimdi ise UçanKuş'a yaptığı açıklamada “Teklif aldığım doğru,

Çağlar daha önce 1 evlilik yapmış 11 yaşında bir oğlu var, şu an her şey yolunda gidiyor çok iyi anlaştığımız kesin, hayırlısı" ifadelerini kullandı.

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