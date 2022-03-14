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Saba Tümer'den olay olacak açıklama

'Bayan Kahkaha' lakabıyla anılan Saba Tümer, bir dergiye verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 14.03.2022 - 23:11 Güncelleme: 14.03.2022 - 23:13 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de başlayan şöhret yolculuğunun kendisini hiç değiştirmediğini belirten Saba Tümer, cemiyet ve sanat dünyasında çok dostunun olmasının sırrını açıkladı: Tamamen kendin olmak. Doğal, içten ve samimi olmak. Bende suni bir şey yok. Yapamam zaten.

'Bayan Kahkaha' olarak tanınmanın çok güzel bir şey olduğunu dile getiren sunucu, 'İnsanları mutlu ediyor.

Karşında biri gülünce sen de gülersin. Kahkahamın şifa dağıttığına inanıyorum. Hayattayız, mutlu olmamız, gülmemiz lazım. Ona da vesile olduğum için çok mutluyum' dedi.

Sunuculuk dışında bir dönem tiyatro sahnesinde oyunculuk yaptığını, tekliflere de sıcak baktığını söyleyen Saba Tümer, “Oyunculuk çok güzel.

Dram yapamam ama eğlenceli bir sit-com olursa seve seve kabul ederim' ifadesini kullandı.

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