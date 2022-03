. Merve Özbey'den Müjdeli Haber!

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, 2020'de Kenan Koçak ile nikah masasına oturmuştu. Çift, geçtiğimiz yıl şubat ayında ise ilk çocukları Elif Özüm'e kavuşmuştu. Önceki gün çiftten, müjdeli bir haber geldi.İKİNCİ KEZ ANNE OLUYOR33 yaşındaki şarkıcı, ikinci kez anne olacağı haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Eşi ve kızı ile evlerinin bahçesinde karların arasında verdiği pozu takipçileriyle paylaşan Merve Özbey, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:'AİLEMİZ BÜYÜYOR'"Siz bu fotoğrafa bakınca yüzleri gülen üç kişi görüyorsunuz ya öyle değil… Görünmeyeni de bilin isterim. Sırtımı sevgisine dayadığım, elini hep omzumda hissettiğim yoldaşımla kurduğumuz yuvamız yeniden şenleniyor. Ömrümüze ömür katan Elif'ime kardeş geliyor. Ailemiz büyüyor. Şimdi bıraksanız sabaha kadar anlatırım yaşadığım heyecanı. Ama biliyorum ki ne desem eksik kalacak.""Anneler olmasa kim kimi severdi" diyen Gülten Akın'dan yardım alarak sevgimi ve sevincimi paylaşmak istedim. Kalbinden doğuran, yalnızca insana değil; kediye, köpeğe ve kuşlara yuva olmayı bilen tüm güzel yüreklerin varlığına şükrederek, sevgiyi yücelterek çoğalmamız umuduyla. Bin şükür..."İrem Derici, Demet Akalın, Derya Uluğ, Armağan Çağlayan, Bengü, Burcu Kara, Müjgan Koraltürk ve Çiğdem Batur gibi ünlü isimler, şarkıcının paylaşımına yaptıkları yorumlarla Özbey'i tebrik etti.ELİF ÖZÜM 1 YAŞINDAMerve Özbey ile Kenan Koçak, geçtiğimiz ay da kızları Elif Özüm'ün 1'inci yaş gününü kutlamıştı. Kızlarının doğum gününü aile arasında organize ettikleri bir parti ile kutlayan çift, o anları Instagram'dan yayınlamıştı.'HEP KALBİNCE YAŞA GÜZEL KIZIM'Merve Özbey, bu fotoğrafa, "Bizim güzel kızımız, mutluluğumuz, sevincimiz, huzurumuz iyi ki dünyaya gelmişsin, iyi ki bizi seçmişsin... Seninle yaşayacağımız her gün için çok heyecanlıyız ve seni çok seviyoruz. Normalde böyle organizasyonları hiç beceremem ama Gülşah ablan, Belgin teyzen, Ahsen ablan koşa koşa her şeyin en güzelini yaptılar sana. Merve ablan da bunların hepsini görüntüledi. Sana güzel bir hatıra bırakmışızdır inşallah. Nice yaşların olsun güzel kızım. Hep kalbince yaşa..." ifadelerini not düşmüştü.'2021 BANA KIZIMI VERDİ'Öte yandan geçtiğimiz yıl aralık ayında sahneye çıkan ve konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Özbey, gazetecilerin "2021 yılı sizin için nasıl geçti?" sorusunu yanıtlamıştı.Ünlü şarkıcı, "Her şeyden önce 2021'de kızım dünyaya geldi. İşlerim iyi gidiyor. Kızımın, benim, eşimin sağlığı iyi daha ne isteyeyim? Her şey yolunda çok şükür." demişti.