. Merve Özbey'den güzel haber!
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Beyaz Gazete
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Merve Özbey'den güzel haber!

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, ikinci kez anne olacağı müjdesini sosyal medyadan duyurdu. Merve Özbey'in paylaşımında kullandığı ifadeler beğeni topladı.

Ekleme: 14.03.2022 - 09:40 Güncelleme: 14.03.2022 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Merve Özbey, sosyal medya hesabından müjdeli haberi duyurdu. Bir çocuğu bulunan Merve Özbey, ikinci kez anne olacağını açıkladı. Eşi ve kızı ile evlerinin bahçesinde çekilmiş pozlarını sosyal medyada paylaşan Merve Özbey, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Siz bu fotoğrafa bakınca yüzleri gülen üç kişi görüyorsunuz ya öyle değil... Görünmeyeni de bilin isterim. Sırtımı sevgisine dayadığım, elini hep omzumda hissettiğim yoldaşımla kurduğumuz yuvamız yeniden şenleniyor. Ömrümüze ömür katan Elif'ime kardeş geliyor. Ailemiz büyüyor. Şimdi bıraksanız sabaha kadar anlatırım yaşadığım heyecanı. Ama biliyorum ki ne desem eksik kalacak."


"Anneler olmasa kim kimi severdi" diyen Gülten Akın'dan yardım alarak sevgimi ve sevincimi paylaşmak istedim. Kalbinden doğuran, yalnızca insana değil; kediye, köpeğe ve kuşlara yuva olmayı bilen tüm güzel yüreklerin varlığına şükrederek, sevgiyi yücelterek çoğalmamız umuduyla. Bin şükür..."
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