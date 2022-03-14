. Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir eşine korku dolu anlar yaşattı evinin kapısını baltayla kırdı! Seval Bazencir işte böyle kurtuldu
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Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir eşine korku dolu anlar yaşattı evinin kapısını baltayla kırdı! Seval Bazencir işte böyle kurtuldu

Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir eşine kabus dolu anlar yaşattı evinin kapısını baltayla kırdı! Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir ile eşi Seval Bazencir arasında kavga çıktı. Genç kadın, eşiyle görüşmek istemedi ancak Yusuf Bazencir, baltayla evin kapısını kırarak içeri girmeye çalıştı. Seval Bazencir, KADES uygulamasına basıp yardım istedi. Gözaltına alınan Yusuf Bazencir, "İlaçlarımı almak için kapıyı baltayla kırmaya çalıştım. Amacım eşime zarar vermek değildi" dedi. İşte dehşet anının görüntüleri...

Ekleme: 14.03.2022 - 09:55 Güncelleme: 14.03.2022 - 09:58 / Editör: Ozge Selin


Ünlü yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir 5 yıl önce dünya evine girdiği eşi Seval Bazencir'le tartışınca eline geçirdiği
baltayla ikametinin kapısını kırarak içeri girmeye çalıştı. Olay 9 Mart'ta İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. 2017 yılında görkemli bir düğünle dünya
 giren Yusuf Bazencir ve Seval Bazencir arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

EVİN KAPISINI BALTAYLA KIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar boşanma kararı aldı. Seval Bazencir eşine kendisinin evi terk etmeden gelmemesini söyledi
ancak Yusuf Bazencir ikametine girmek istedi. Taraflar arasında eve girme  konusunda çıkan tartışma büyüyünce Yusuf Bazencir eline geçirdiği balta ile ikametin kapısını kırmaya başladı.

KADES UYGULAMASIYLA YARDIM İSTEDİ

Eşinin kapıyı kırmasıyla daha da telaşa kapılan genç kadın telefonunda bulunan KADES uygulamasıyla olay yerine polis çağırdı. Dakikalar sonra
ikamete gelen polisler Yusuf Bazencir'i baltayla kapıyı kırmaya çalışır vaziyette görünce bu kez taraflar arasında kısa süreli arbede yaşandı.

HAKARET VE TEHDİT ŞİKAYETİ

Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Yusuf Bazencir ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Karakolda ifade veren şüpheli eşiyle telefonda
tartışma çıktığını daha sonra eşinin kendisinin eve gelmemesini söylediğini anlattı. Eve girmek için baltayla kapıyı kırmaya çalıştığını söyleyen Bazencir
amacının eşine zarar vermemek olduğunu belirtti. İfade veren Seval Bazencir ise yaşanan tartışmadan dolayı çok korktuğunu eşinin kendisine hakaret ve
tehditlerde bulunduğunu bu nedenle şikayetçi olduğunu söyledi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Karakoldaki ifadesinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen Yusuf Bazencir savcılıkta verdiği ifadesinde de amacının eşine zarar vermek
olmadığını evde bulunan ilaçlarını almak amacıyla kapıyı baltayla kırmaya çalıştığını söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen
soruşturma kapsamında Yusuf Bazencir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yusuf-Seval Bazencir çifti, 2017 yılında görkemli bir düğünle dünya evine
girmişti. Mahsun Kırmızıgül de düğünde şarkı söylemişti.
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