Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir eşine korku dolu anlar yaşattı evinin kapısını baltayla kırdı! Seval Bazencir işte böyle kurtuldu

Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir eşine kabus dolu anlar yaşattı evinin kapısını baltayla kırdı! Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir ile eşi Seval Bazencir arasında kavga çıktı. Genç kadın, eşiyle görüşmek istemedi ancak Yusuf Bazencir, baltayla evin kapısını kırarak içeri girmeye çalıştı. Seval Bazencir, KADES uygulamasına basıp yardım istedi. Gözaltına alınan Yusuf Bazencir, "İlaçlarımı almak için kapıyı baltayla kırmaya çalıştım. Amacım eşime zarar vermek değildi" dedi. İşte dehşet anının görüntüleri...





Ünlü yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir 5 yıl önce dünya evine girdiği eşi Seval Bazencir'le tartışınca eline geçirdiği

baltayla ikametinin kapısını kırarak içeri girmeye çalıştı. Olay 9 Mart'ta İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. 2017 yılında görkemli bir düğünle dünya

giren Yusuf Bazencir ve Seval Bazencir arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.



EVİN KAPISINI BALTAYLA KIRDI



Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar boşanma kararı aldı. Seval Bazencir eşine kendisinin evi terk etmeden gelmemesini söyledi

ancak Yusuf Bazencir ikametine girmek istedi. Taraflar arasında eve girme konusunda çıkan tartışma büyüyünce Yusuf Bazencir eline geçirdiği balta ile ikametin kapısını kırmaya başladı.



KADES UYGULAMASIYLA YARDIM İSTEDİ



Eşinin kapıyı kırmasıyla daha da telaşa kapılan genç kadın telefonunda bulunan KADES uygulamasıyla olay yerine polis çağırdı. Dakikalar sonra

ikamete gelen polisler Yusuf Bazencir'i baltayla kapıyı kırmaya çalışır vaziyette görünce bu kez taraflar arasında kısa süreli arbede yaşandı.



HAKARET VE TEHDİT ŞİKAYETİ



Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Yusuf Bazencir ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Karakolda ifade veren şüpheli eşiyle telefonda

tartışma çıktığını daha sonra eşinin kendisinin eve gelmemesini söylediğini anlattı. Eve girmek için baltayla kapıyı kırmaya çalıştığını söyleyen Bazencir

amacının eşine zarar vermemek olduğunu belirtti. İfade veren Seval Bazencir ise yaşanan tartışmadan dolayı çok korktuğunu eşinin kendisine hakaret ve

tehditlerde bulunduğunu bu nedenle şikayetçi olduğunu söyledi.



ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI



Karakoldaki ifadesinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen Yusuf Bazencir savcılıkta verdiği ifadesinde de amacının eşine zarar vermek

olmadığını evde bulunan ilaçlarını almak amacıyla kapıyı baltayla kırmaya çalıştığını söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen

soruşturma kapsamında Yusuf Bazencir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yusuf-Seval Bazencir çifti, 2017 yılında görkemli bir düğünle dünya evine

girmişti. Mahsun Kırmızıgül de düğünde şarkı söylemişti.