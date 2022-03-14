Kıvanç Tatlıtuğ’dan milyonluk anlaşma! Yakışıklı oyuncunun alacağı rakam dudak uçuklattı!

2016 yılında Paris'te evlenen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti için geri sayım başladı. Başak Dizer'in doktoru, doğum için nisan başını ön gördü. Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, erkek çocukları için isim arayışına başladı. Rol aldığı projelerdeki başarılı oyunculuk performansıyla adından söz ettiren, yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde sık sık gündeme geliyor. Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak reklam yüzü olmak için bir anlaşmaya imza atacak. Ünlü oyuncunun markadan alacağı rakam ortaya çıktı. Kıvanç Tatlıtuğ'un kazancı dudak uçuklattı!

Yakın zaman sonra bebeğini kucağına almaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'a bir içecek firmasında servet değerinde reklam teklifi geldi.



Bir içecek firması ile yazın çekilecek olan bir reklam anlaşması yapmak üzere olan Tatlıtuğ, anlaşmayı 6 milyon TL'ye imzalayacak.



Projeler konusunda adeta bebeğinin uğurunu yaşayan ünlü oyuncu, hazırlanan reklam anlaşması sözleşmesinde de bazı değişiklikler talep etti.



Kıvanç Tatlıtuğ'un önümüzdeki haftalarda içecek firmasıyla masaya oturacağı konuşuluyor.



19 Şubat 2016'da Paris'te evlenen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer, uzun süredir mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırdı.



Hamileliğin çok yakıştığı müstakbel anne Başak Dizer ile baba olacağı için ayakları yerden kesilen yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ gün saymaya başladı.



Başak Dizer'in doktoru, doğum için gün verdi ve nisan başında çocuğunu kucağına alabileceğini söyledi.



Ayrıca Başak Dizer'in oğlunu, normal doğumla dünyaya getirmeye karar verdiği söyleniyor.



Bu arada Kıvanç Tatlıtuğ, 'Nuh Boğuldu' adlı yeni filminin çekimlerine başladı.



Çekimler Assos'ta yapıldığı için geri sayımın başladığı bu süreçte Tatlıtuğ eşinin yanında olamayacak.



