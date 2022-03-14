İşte Pınar Deniz'in yeni dizisi!

Yargı dizisinde oynadığı Ceylin karakteri ile şöhretini arttıran Pınar Deniz'in yeni projesi belli oldu. Yaz aylarında çekimlerine başlanacak yeni projede Pınar Deniz, çok ünlü bir kadını oynayacak.

Kanal D'nin bu sezona damgasını vuran ve pazar akşamları yayınlanan dizisi "Yargı"da avukat 'Ceylin'i oynayan Pınar Deniz, bu dizi ile şöhretini ikiye katlamıştı. Daha önce de Vatanım Sensin, Menajerimi Ara ve Aşk 101 gibi dizilerde rol alan 29 yaşındaki oyuncunun yeni projesi belli oldu.



PINAR DENİZ 'YILDIZ' OLACAK



"Star" adı verilecek ve çekimlerine yaz aylarında başlanacak olan yapımda Pınar Deniz başrol olacak.



Okuma provalarına başlanacak olan projede Deniz'in partneri, Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu olacak. Hikayede Pınar Deniz, çok ünlü bir kadını, Uraz Kaygılaroğlu ise bir polis memurunu oynayacak.



