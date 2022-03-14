. İbrahim Tatlıses 2011 yılında yaşadığı silahlı saldırı anlattı: Baktım kafamdan bir şey akıyor

İbo Show'a bu hafta Bülent Serttaş, Seren Serengil, Yeşim Salkım ve Altay konuk oldu. Şarkılarla başlayan program zaman zaman duygusal zaman zaman da gergin anlara sahne oldu.2011 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan İbrahim Tatlıses vurulma anını anlattı: 'Ben hissettim. Baktım kafamdan bir şeyler damlıyor doktora 'nedir bu hocam' dedim. 'Oradan damlayan kan' dedi. Kafamı yan dönmesem tam orta kısma gelecekmiş''UMUDUMU KAYBETTİĞİM HİÇ OLMADIAmeliyattan sonraki süreçte inancını hiç kaybetmediğini belirten Tatlıses, 'Ben lavaboya gidemiyordum, ağzımdan sular akıyordu. O halden bu hale geldim Allah'ıma şükürler olsun. İyileşme sürecimde umudumu kaybettiğim hiç olmadı' dedi.