İbrahim Tatlıses 2011 yılında yaşadığı silahlı saldırı anlattı: Baktım kafamdan bir şey akıyor
İbrahim Tatlıses vurulma anını anlattı! 2011 yılında başından vurularak ölümden dönmüştü... Yıllar sonra yeniden İbo Show ile ekranlara geri dönen usta sanatçı, yaşadığı dehşet dolu geceyi programında izleyicilerle paylaştı. 14 Mart 2011 gecesi İbo Show programı çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralanan İbrahim Tatlıses, hayata tutundu ve şimdi yeniden sevenleri ile programında buluşuyor. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı gecede İbrahim Tatlıses vurulduğu günle ilgili bakın neler söyledi...
İbo Show'a bu hafta Bülent Serttaş, Seren Serengil, Yeşim Salkım ve Altay konuk oldu. Şarkılarla başlayan program zaman zaman duygusal zaman zaman da gergin anlara sahne oldu.
2011 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan İbrahim Tatlıses vurulma anını anlattı: 'Ben hissettim. Baktım kafamdan bir şeyler damlıyor doktora 'nedir bu hocam' dedim. 'Oradan damlayan kan' dedi. Kafamı yan dönmesem tam orta kısma gelecekmiş'
'UMUDUMU KAYBETTİĞİM HİÇ OLMADI
Ameliyattan sonraki süreçte inancını hiç kaybetmediğini belirten Tatlıses, 'Ben lavaboya gidemiyordum, ağzımdan sular akıyordu. O halden bu hale geldim Allah'ıma şükürler olsun. İyileşme sürecimde umudumu kaybettiğim hiç olmadı' dedi.
2011 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan İbrahim Tatlıses vurulma anını anlattı: 'Ben hissettim. Baktım kafamdan bir şeyler damlıyor doktora 'nedir bu hocam' dedim. 'Oradan damlayan kan' dedi. Kafamı yan dönmesem tam orta kısma gelecekmiş'
'UMUDUMU KAYBETTİĞİM HİÇ OLMADI
Ameliyattan sonraki süreçte inancını hiç kaybetmediğini belirten Tatlıses, 'Ben lavaboya gidemiyordum, ağzımdan sular akıyordu. O halden bu hale geldim Allah'ıma şükürler olsun. İyileşme sürecimde umudumu kaybettiğim hiç olmadı' dedi.